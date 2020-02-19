رانيا يوسف لا تتوب عن التعري.. “شاهد” إطلالة مثيرة ورقص فاضح على أنغام “بنت الجيران”

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد، حيث ظهرت بإطلالة جديدة فجرت جدلا واسعا بين متابعيها، خلال مشاركتها فى العرض الخاص الذى أقيم لفيلم “صندوق الدنيا”.

ورغم أن رانيا ظهرت بفستان غير تقليدي”، حيث بدت محتشمة مقارنة بظهورها في مهرجان العام الماضي، والذي شهد جدلا كبيرًا بسبب فستانها العارٍ، إلا أن التزامها الحشمة كان من فوق فقط حيث كشفت عن ساقيها بفستان عار من أسفل وفوق الركبة.

من العرض الخاص فيلم #صندوق_الدنيا ، اليوم بجميع دور العرض، ومستنيه كل ارائكم بعد ما تشوفوا الفيلم 🙂 pic.twitter.com/XzLN6HptfM — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 19, 2020

كما نشرت رانيا يوسف على صفحتها الرسمية بتويتر مقطعا مصورا ظهرت ترقص فيه بفتسان عاري وحركات فاضحة.

تلاقيني لسه بخيري 💃💃💃 pic.twitter.com/jT8A3VDl0a — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 19, 2020

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) كانت رانيا تتمايل على أغنية “بنت الجيران” الشعبية الشهيرة في مصر والتي أحدثت ضجة كبيرة.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها، وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.