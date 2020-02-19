امير قطر ودول الحصار
امير قطر ودول الحصار
الهدهد

الإعلامي البارز جابر الحرمي يكشف: سبب واحد فقط لفشل المفاوضات بين قطر والسعودية

كتب وطن
0

أكد الاعلامي القطري البارز أن فشل بين قطر والسعودية لإنهاء الأزمة الخليجية سببه أمر واحد فقط.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن السبب هو أنّ قرار الرياض في أبوظبي .

وأوضح أن: “أبوظبي قالتها منذ أول تواصل تم بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن سلمان في 2017 أنه لن تكون هناك مصالحة قطرية سعودية إلا من خلالها”.

وشدد الإعلامي القطري على أن “أبوظبي هي التي تقرر للسعودية ماذا تفعل ومتى”.

وكان وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده بدأت مفاوضات مع لحل الأزمة الخليجية لكنها توقفت يناير الماضي دون سابق إنذار.

وأكد الوزير القطري على أن الدوحة ترحب بكل جهد يسعى لحل أزمة المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وذكر “آل ثاني” خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أن “يجب أن تعود إلى رشدها”، مشددًا على أن لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته.

قد يعجبك ايضا
تقارير

الإنسحاب الإماراتي من اليمن كذبة كبيرة .. هذه الدلائل وما يحدث على أرض الواقع

الهدهد

كاتب سعودي يبنح متطاولاً على الإمبراطورية العمانية ويصفها بـ”البائدة”..…

الهدهد

“شاهد” قناص ينفّذ عملية ضد ضباط سعوديين في حي الدويمة بالمدينة المنورة

الهدهد

ناشط سعودي يفضح الإمارات: تدعم الحوثي بصواريخ ليقصفنا حتى بات اقتصادنا في مهب الريح

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.