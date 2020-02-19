الإعلامي البارز جابر الحرمي يكشف: سبب واحد فقط لفشل المفاوضات بين قطر والسعودية

أكد الاعلامي القطري البارز جابر الحرمي أن فشل المفاوضات بين قطر والسعودية لإنهاء الأزمة الخليجية سببه أمر واحد فقط.



وقال “الحرمي” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إن السبب هو أنّ قرار الرياض في أبوظبي .



وأوضح أن: “أبوظبي قالتها منذ أول تواصل تم بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن سلمان في 2017 أنه لن تكون هناك مصالحة قطرية سعودية إلا من خلالها”.



وشدد الإعلامي القطري على أن “أبوظبي هي التي تقرر للسعودية ماذا تفعل ومتى”.

فشل المفاوضات بين #قطر و #السعودية لإنهاء #الأزمة_الخليجية سببه شيء واحد فقط:

قرار #الرياض في #أبوظبي ، وأبوظبي قالتها منذ أول تواصل تم بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن سلمان في 2017 أنه لن تكون هناك مصالحة قطرية سعودية إلا من خلالها..

أبوظبي هي التي تقرر للسعودية ماذا تفعل ومتى .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 19, 2020

وكان وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده بدأت مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية لكنها توقفت يناير الماضي دون سابق إنذار.



وأكد الوزير القطري على أن الدوحة ترحب بكل جهد يسعى لحل أزمة الخليج المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وذكر “آل ثاني” خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أن دول الحصار “يجب أن تعود إلى رشدها”، مشددًا على أن لكل بلد حقه السيادي في اتخاذ إجراءاته.