هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. “شاهد” مقطع صادم لما فعلته خادمتين بمسنة كويتية وفضح سترها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، حيث أظهر خادمتين تحملان جنسية آسيوية قامتا بالتطاول على مريضة مسنة وفضح سترها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، كانت السيدة المسنة على فراش المرض في أحد المستشفيات عندما قامت خادمتان بتقديم القهوة بطريقة ساخرة لها، وتصويرها بالفيديو، ونشر المقطع على صفحات الإنترنت.

«الجرائم الإلكترونية» تتجه لضبط خادمتين صورتا مقطع تقديمهما القهوة العربية لمخدومتهما المسنة بإسلوب ساخر بعد تمكنها من تحديد مكان التصوير.#الكويت pic.twitter.com/3qZe8CySf3 — جرائم ومحاكم (@cckwt) February 17, 2020

هذا وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية السيدة المسنة ومكان الحادث بإحدى مدن الكويت.

وأفادت الصحيفة بأنه تم ضبط الخادمتين من قبل المباحث الإلكترونية، وذلك للتحقيق معهما وإحالتهما إلى الاختصاص بتهم متعلقة بإساءة استخدام الهاتف.

ويظهر في مقطع الفيديو السيدة المسنة وهي على الفراش لا تستطيع التحرك مطلقًا،.بينما كانتا الخادمتان والتي كانت من ضمنهم ممرضة تسخر منها وتقدم لها القهوة وهي تقول “قهوة كويتية”، بينما السيدة لا تجيبها.

وتعاني الكويت من مشاكل العمالة الوافدة، وسبق ان أصيبت طفلة رضيعة في ديسمبر الماضي بجرحٍ في رقبتها بعد شروع وافدة إثيوبية تعمل خادمة لدى منزل مواطن كويتي بنحرها .