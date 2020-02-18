علا الفارس تُحرج كاتباً سعودياً بعدما تطاول على عرضها ووصف مذيعي الجزيرة بألفاظ خارجة

أثارت الاعلامية الاردنية، علا الفارس، المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، غضب الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ، عندما حاول التذاكي والتغريد حول الورقة المزورة التي جرى تداولها فيما يعرف بـ”مكافآت” موظفي قناة الجزيرة، في رد ناري جعله يخرج عن طوره ويجن جنونه.

البداية كانت حسب ما تابعت “وطن” في تغريدة سخرت فيها الفارس من الورقة المزورة التي جرى تداولها وتهافت الاعلام السعودي والاماراتي لتناقلها قائلة :” مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر”.

مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر pic.twitter.com/z6427Khyz0 — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) February 17, 2020

فرد عليها الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ قائلاً :” إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز “.!

إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز .@OlaAlfares https://t.co/FIwMU8wG2D — عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) February 17, 2020

فما كان من علا الفارس الا الرد على آل الشيخ قائلة له :” افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى 🤷‍♀️ سبحان مغير الأحوال … بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك “.

افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى 🤷‍♀️ سبحان مغير الأحوال … بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك https://t.co/mOH22qvyaY — Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) February 17, 2020

وهنا ثار غضب الكاتب عبداللطيف آل الشيخ من رد علا الفارس فتطاول على مذيعي قناة الجزيرة واصفاً إياهم بألفاظ خارجة..”ما يخسا الا انتي ..فانزات مين يا منتفه .. شايفتني تميم ؟!بعدين لا تتخلجنين مو لايق عليك لأن جملك غير مفهومه و غير مفيده .. لذلك مكانك الصحيح من زمان في #قناة_الجزيرة لأنها لا تتبنا الا كل ساقط و ساقطه “.!

ما يخسا الا انتي ..

فانزات مين يا منتفه .. شايفتني تميم ؟!

بعدين لا تتخلجنين مو لايق عليك لأن جملك غير مفهومه و غير مفيده .. لذلك مكانك الصحيح من زمان في #قناة_الجزيرة لأنها لا تتبنا الا كل ساقط و ساقطه . https://t.co/FyeiM4FNrR — عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) February 18, 2020

وأثارت الصورة التي جرى تداولها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف النشطاء التزوير الذي حاول الذباب ترويجه ووقع في شر أعماله، إذ ما تم جمع المبلغ المرصود في الكتاب فإنه يظهر (1750000) وليس (1850000) كما هو مذكور.

وغالباً ما يطلق الذباب السعودي، الشائعات المغرضة ضد مذيعي الجزيرة القطرية بهدف تشويه مسيرتها الاعلامية، بعدما أثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، وهو الامر الذي جلط صناع القرار في السعودية والامارات وجعلهم يضعون الجزيرة على رأس لائحة المطالب الذي طالبوا فيها لفك الحصار عن قطر!.