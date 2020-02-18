علا الفارس تُحرج كاتباً سعودياً بعدما تطاول على عرضها ووصف مذيعي الجزيرة بألفاظ خارجة
أثارت الاعلامية الاردنية، علا الفارس، المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، غضب الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ، عندما حاول التذاكي والتغريد حول الورقة المزورة التي جرى تداولها فيما يعرف بـ”مكافآت” موظفي قناة الجزيرة، في رد ناري جعله يخرج عن طوره ويجن جنونه.
البداية كانت حسب ما تابعت “وطن” في تغريدة سخرت فيها الفارس من الورقة المزورة التي جرى تداولها وتهافت الاعلام السعودي والاماراتي لتناقلها قائلة :” مساء الدولارات 👍 عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر”.
فرد عليها الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ قائلاً :” إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز “.!
فما كان من علا الفارس الا الرد على آل الشيخ قائلة له :” افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى 🤷♀️ سبحان مغير الأحوال … بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك “.
وهنا ثار غضب الكاتب عبداللطيف آل الشيخ من رد علا الفارس فتطاول على مذيعي قناة الجزيرة واصفاً إياهم بألفاظ خارجة..”ما يخسا الا انتي ..فانزات مين يا منتفه .. شايفتني تميم ؟!بعدين لا تتخلجنين مو لايق عليك لأن جملك غير مفهومه و غير مفيده .. لذلك مكانك الصحيح من زمان في #قناة_الجزيرة لأنها لا تتبنا الا كل ساقط و ساقطه “.!
وأثارت الصورة التي جرى تداولها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف النشطاء التزوير الذي حاول الذباب ترويجه ووقع في شر أعماله، إذ ما تم جمع المبلغ المرصود في الكتاب فإنه يظهر (1750000) وليس (1850000) كما هو مذكور.
وغالباً ما يطلق الذباب السعودي، الشائعات المغرضة ضد مذيعي الجزيرة القطرية بهدف تشويه مسيرتها الاعلامية، بعدما أثبتت جدارتها على مدار السنوات الماضية، وهو الامر الذي جلط صناع القرار في السعودية والامارات وجعلهم يضعون الجزيرة على رأس لائحة المطالب الذي طالبوا فيها لفك الحصار عن قطر!.