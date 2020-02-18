طقس الأردن .. “شاهد” سلسلة من المنخفضات الجوية قادمة الى المملكة

سيكون الأردن على موعدٍ مع سلسلة من المنخفضات الجوية خلال الأيام القادمة، يرافقها هطول الأمطار وأجواء باردة، دون أي توقعات لتساقط الثلوج .

وقال مدير التنبؤات في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد، إن هناك كتلة هوائية باردة تتركز الآن في أواسط وشرق أوروبا سيتسرب منها هواء بارد باتجاه الحوض الشرقي للمتوسط، ويتسرب على شكل جبهات متتالية نحو الأردن.

وبين أن أولى هذه الجبهات ستصل إلى الأردن الأربعاء مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.

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وبين “رافد” أن الجبهة الثانية سوف تعبر يوم الجمعة / السبت، أما الثالثة يوم الأحد / الاثنين.

وأوضح أن هذه الجبهات ستؤدي إلى تشكل سلسلة من المنخفضات، الاول سيكون يوم الأربعاء ، وسيجلب المزيد من الأمطار للأردن .

وبين أن الأمطار متوقعة ليل الثلاثاء / الأربعاء، والأربعاء، والخميس، وليل الجمعة السبت، وليل الأحد / الاثنين.

وأضاف أن هذه الكميات من الأمطار ستزيد من المعدل المطري، وتبشر بموسم مطري ممتاز.

سلسلة من المنخفضات تؤثر على المملكة سلسلة من المنخفضات تؤثر على المملكة Posted by ‎دائرة الارصاد الجوية الاردنية‎ on Tuesday, February 18, 2020

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