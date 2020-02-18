حساب عُماني شهير يلقن إعلامياً سعودياً دعا لتقسيم اليمن إلى 3 دول درساً قاسياً: يا خوفي تنقلب الآية عليكم!

عاد الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين لإثارة الجدل من جديد، بدعوته لتقسيم اليمن إلى 3 دول بزعم أن المصلحة الاستراتيجية تقتضي ذلك.

وزعم “الغبين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن المصلحة الاستراتيجية تتطلب أن يكون اليمن 3 دول أو الحد الأدنى ينفصل الجنوب عن الشمال، مضيفا أنه يجب أن تدعم السعودية التوجهات الانفصالية بكل الوسائل.

المصلحة الاستراتيجية تتطلب أن يكون #اليمن 3 دول أو الحد الأدنى ينفصل الجنوب عن الشمال..وأن ندعم التوجهات الانفصالية بكل الوسائل.

لا يوجد خطر حقيقي ووجودي وزمني مثل اليمن على #السعودية ..وأن نعترف أن مشاعر الكراهية والحقد ضد المملكة ككيان غذتها الثقافة الاجتماعية والأنظمة السياسية — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 17, 2020

وتابع:”لا يوجد خطر حقيقي ووجودي وزمني مثل اليمن على السعودية، وأن نعترف أن مشاعر الكراهية والحقد ضد المملكة ككيان غذتها الثقافة الاجتماعية والأنظمة السياسية”

وأثارت تغريدة الإعلامي السعودي جدلا واسعا بين النشطاء على تويتر، وشنوا عليه هجوما عنيفا مستنكرين تدخله في شؤون دولة جارة ودعوته دون خجل لتقسيمها.

الرد اللافت على “الغبين” كان لحساب “الشاهين” العُماني المعروف بتصديه للشائعات عن السلطنة، حيث رد عليه بالقول:”المصلحة الاستراتيجية لمن بالضبط يا الغبين؟ وهل تعليقك هذا يا اعلامي يا مؤثر يا رئيس مركز يعبر عن توجهات حكومتكم التي من المفترض أن تدعم الشرعية؟”

المصلحة الاستراتيجية لمن بالضبط يا الغبين؟ وهل تعليقك هذا يا اعلامي يا مؤثر يا رئيس مركز يعبر عن توجهات حكومتكم التي من المفترض أن تدعم الشرعية؟

الحد الأدنى من احترام الجيرة يتطلب دعم الوحدة اليمنية وشعب اليمن بكل الوسائل

خوفي لا تنقلب عليكم الآية ويقسموكم ٤٤ دولة ويسمّوكم ام ٤٤ https://t.co/iDgXRJmh9B — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) February 18, 2020

وتابع ساخرا من الإعلامي السعودي واقتراحه الأخرق:”لحد الأدنى من احترام الجيرة يتطلب دعم الوحدة اليمنية وشعب اليمن بكل الوسائل خوفي لا تنقلب عليكم الآية ويقسموكم ٤٤ دولة ويسمّوكم ام ٤٤”

يشار إلى أن الغبين إعلامي سعودي مؤيد للتطبيع مع إسرائيل بشدة ويدعو إليه ليل نهار، واشتهر بتغريداته وتصريحاته الاستفزازية للفلسطينيين.

آخر هذه التصريحات هو ما قاله بالتزامن مع الاعلان عن الشق السياسي في صفقة القرن، حيث زعم الغبين أن القضية الفلسطينية فشلت ولم يعد أمام الفلسطينيين سوى القبول بالواقع من أجل السلام في المنطقة.

وكان عبد الحميد الغبين، أكد في ديسمبر الماضي الأنباء المتداولة حول سحب جنسيته السعودية.

وقال الغبين في تغريدة له على “تويتر” رصدتها (وطن) حينها: “ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري، ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة”.