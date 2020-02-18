فجر السعيد
فجر السعيد
الهدهد

ظهرت قبل أيام صلعاء الرأس.. الموت يفجع الإعلامية الكويتية فجر السعيد

كتب وطن
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عبرت الإعلامية الكويتية عن صدمتها لوفاة فتاة تعرفها، كانت قد طالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء عقب إجرائها عملية تغيير مسار وحدوث تسريب لم يستطع الإطباء التعامل معه.

“السعيد” دونت في تغريدة عبر حسابها بتويتر رصدتها () ما نصه: “ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في بعد حدوث تسريب نتج بعد عمليه تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها … إنا لله وإنا اليه راجعون”.

يشار إلى أنه قبل أيام صدمت فجر السعيد متابعيها بصورة حديثة لها ظهرت فيها صلعاء الرأس عقب تساقط شعرها بشكل كبير، مشيرة إلى أن العلاج أحدث نتيجة عكسية معها.

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قبل لا أسوي العمليه الأخيره كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليه تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا اعلم سببه الا انه نتيجه عكسيه للدواء … والآن الحمدلله بدا ينبت شوي شوي ولكن لازال هناك فراغات … رفضت ان ادع من تقوم على تسريح شعري ان تضع لي خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ .. قناعتي بأن هذه الفراغات ماهي الا مرحله من مراحل حياتي لابد أن اعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور واستمتع بكل تفاصيله … #الحمدلله 🙏🏻

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ونشرت “السعيد” صورة على حسابها الرسمي بـ”انستجرام” أظهرت تساقطا كبيرا لشعرها حد الصلع من الخلف، وأوضحت أنها التقطت لها قبل العملية الأخيرة.

وأشارت إلى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعد العملية حيث تساقط  شعرها من الأمام كله بشكل غريب، مضيفة “لا أعلم سببه الا انه نتيجة عكسية للدواء”

وكان طبيب فجر السعيد الجراح الفرنسي ألكسندر رولت، كشف في تصريحات سابقة أن فجر السعيد تلقت العلاج الذي استمر لحوالي 5 أشهر.

وعن تفاصيل مرضها الغريب قال إنه بدأ بعد 10 أيام من خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة، موضحا أن نتائج التحاليل والإشاعات التي طلبها أظهرت له هذا التشخيص، وتبين أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية نقلت اليها جراء خضوعها لعملية التكيمم.

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