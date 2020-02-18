توجهت للسفارة الصينية.. “شاهد” الكويتية سلوى المطيري تعلن اكتشافها علاجاً لفيروس كورونا!

فجرت الناشطة الكويتية، سلوى المطيري، موجة سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت توصلها إلى علاج لفيروس كورونا القاتل، والذي حصد مئات الضحايا في الصين وما زال العلماء لم يجدوا علاجاً له.

وظهرت المطيري في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهي أمام مقر السفارة الصينية في الكويت، مشيرة إلى أنها ستسلم المسؤولين هناك أوراق تثبت اكتشافها العلاج للفيروس القاتل كورونا الذي حير علماء العالم لغاية الآن.

سلوى المطيري وصلت السفارة الصينية 🤦🏻‍♀️



pic.twitter.com/rIbXHwXlMq — كـــويتيــه أصيــــلــه 🇰🇼 (@KUWTIYA) February 17, 2020

وكانت المطيري، طلبت من المسؤولين الصينيين مبلغ مليار دينار كويتي، حتى تستطيع الكشف عن اختراعها الجديد الذي يمكنه شفاء المصابين من فيروس كورونا، وذلك عقب إعلان الفنان العالمي الشهير جاكي شان، عن جائزةٍ مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يستطيع إيجاد علاج لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشعل فيها سلوى المطيري الجدل، حيث كانت قد ظهرت في مقطع فيديو شهير في سبتمبر 2013 ظهرت من خلاله وهي متنكرة بزي رجال وهي تقود السيارة في السعودية ملثمة بالشماغ الأحمر، وذلك على الرغم من ان قيادة السيارة للنساء في السعودية لم يكن مسموحاً بها في ذلك الوقت.

وكانت الصين أعلنت وفاة مدير المستشفى الرئيسي بمدينة ووهان، مركز فيروس كورونا، وهو واحد من بين 98 ضحية جديدة للفيروس خلال 24 ساعة، في حين تعتزم اليابان استخدام أدوية علاج مرض الإيدز لمكافحة الفيروس.

وقال التلفزيون الرسمي الصيني إن ليو تشي مينغ مدير مستشفى ووهان توفي صباحا، ليصبح سابع حالة وفاة بين العاملين في قطاع الصحة.

وأكدت السلطات الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 98 خلال 24 ساعة، في تراجعٍ لرابع يوم على التوالي لعدد الوفيات اليومية. وبذلك يصل إجمالي عدد الضحايا في الصين إلى 1886 شخصا.

ويتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الصين القارية 72 ألفا وثلاثمئة شخص، كما يوجد نحو تسعمئة مصاب آخر في نحو ثلاثين دولة أخرى بالعالم.