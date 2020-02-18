استياء شعبي في قطر لتواجد مسؤولة إسرائيلية في الدوحة.. ما سبب حضورها رغم الرفض القطري لصفقة القرن؟
سادت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر موجة استياء وغضب شعبي عقب انتشار خبر تواجد مسؤولة إسرائيلية في الدوحة، رغم موقف قطر المعلن والرافض لصفقة القرن المزعومة.
صفحة “شباب قطر ضد التطبيع” المعروفة على تويتر دشنت وسم “#بسكم_تطبيع” استنكرت فيه دعوة المديرة التنفيذية للمجلس القومي الإسرائيلي للطفل “فيريد ويندمان” لحضور مؤتمر دولي لحماية الطفل في الدوحة، في وقت يواصل فيه الاحتلال قتل الأطفال وانتهاك حقوقهم في فلسطين.
ونُظم أمس، الاثنين، مؤتمرا دوليا لحماية الطفل في الدوحة “ويندمان”، التي تلقت دعوة للمشاركة من اللجنة القائمة على المؤتمر.
استنكر مغردون عبر الوسم المذكور، عدم تفاعل الحكومة القطرية بشكل إيجابي مع الحملات الرافضة للتطبيع مع (إسرائيل).
وسبق أن استنكر مغردون قطريون مشاركة رياضيين يمثلون (إسرائيل) في النسخة السابعة عشر من بطولة العالم لألعاب القوى، التي اٌقيمت في الدوحة، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.