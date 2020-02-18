استياء شعبي في قطر لتواجد مسؤولة إسرائيلية في الدوحة.. ما سبب حضورها رغم الرفض القطري لصفقة القرن؟

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر موجة استياء وغضب شعبي عقب انتشار خبر تواجد مسؤولة إسرائيلية في الدوحة، رغم موقف قطر المعلن والرافض لصفقة القرن المزعومة.

صفحة “شباب قطر ضد التطبيع” المعروفة على تويتر دشنت وسم “#بسكم_تطبيع” استنكرت فيه دعوة المديرة التنفيذية للمجلس القومي الإسرائيلي للطفل “فيريد ويندمان” لحضور مؤتمر دولي لحماية الطفل في الدوحة، في وقت يواصل فيه الاحتلال قتل الأطفال وانتهاك حقوقهم في فلسطين.

وصلنا للتو خبر استضافة الدكتورة الإسرائيلية Vered Windman في مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل (2020) في قطر ، والتي ستقدم جلسة غدا ١٧ فبراير ٢٠٢٠ في فندق جراند حياة في الساعة ١:١٠ ظهرا. #بسكم_تطبيع pic.twitter.com/eOw6yGoyem — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) February 16, 2020

ونُظم أمس، الاثنين، مؤتمرا دوليا لحماية الطفل في الدوحة “ويندمان”، التي تلقت دعوة للمشاركة من اللجنة القائمة على المؤتمر.

بينما اعتقلت السلطات الإسرائيلية ٦٧ طفلا فقط في يناير ٢٠٢٠ ليكتمل عددهم لقرابة 200 طفل في سجون الاحتلال ، قررت مستشفى سدرة للطب استضافة الدكتورة Windman التي تعمل في منصب المدير التنفيذي للمجلس القومي الإسرائيلي للطفل متجاهلين كل انتهاكات الكيان المحتل بحق الأطفال الفلسطينيين. pic.twitter.com/0JJ1qtFpCp — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) February 16, 2020

استنكر مغردون عبر الوسم المذكور، عدم تفاعل الحكومة القطرية بشكل إيجابي مع الحملات الرافضة للتطبيع مع (إسرائيل).

اللهم اكفنا شرهم بما شئت .. ما رحموا عيال فلسطين بيرحمون عيالنا 💔💔💔 لا هلا و لا مرحبا — الرزان (@Razinnah) February 16, 2020

@SidraMedicine مثال بسيط عن وحشية وعدم الرحمة اللي يمارسها الجيش الاسرائيلي على اطفال الشعب الفلسطيني يا منافقين !!! يقتل الأطفال ويحبسهم بأعمار صغيرة ويتم دعوتهم لمؤتمر يناقش حماية الطفل من العنف شيء مخزي #بسكم_تطبيع pic.twitter.com/5Ml2Tw8MB9 — Nesreen J (@SoosooChan) February 18, 2020

اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء — Nasser Alawad (@AlawadNasser) February 17, 2020

وسبق أن استنكر مغردون قطريون مشاركة رياضيين يمثلون (إسرائيل) في النسخة السابعة عشر من بطولة العالم لألعاب القوى، التي اٌقيمت في الدوحة، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.