ديمة طهبوب تنتقد تدخل إيفانكا ترمب في الشأن الأردني
ديمة طهبوب تنتقد تدخل إيفانكا ترمب في الشأن الأردني
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“إيفانكا ترمب قررت تعديلات على قانون العمل الأردني”.. ديمة طهبوب تردّ وتقصف جبهتها

كتب وطن
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انتقدت النائب في الاردني تدخل إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الشأن الأردني .

جاء ذلك بعدما قال إيفانكا ترامب إن “جهود المملكة تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إحداث إصلاحات تشريعية مهمة تخدم مصالح المرأة”.

وقالت النائب “طهبوب” في تغريدةٍ لها بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “ قررت تعديلات قانون العمل الأردني قبل ما تقر في لجنة العمل ومجلس النواب”.

وتابع تقول: “صرحت – تقصد إيفانكا – أننا لغينا القيود على العمل الليلي للمرأة علماً بأن القانون ما زال قيد النقاش في اللجنة ولم يعرض على المجلس للتصويت”.

وسخرت بقولها: “خلينا نتواصل معها لنعرف بقية القوانين ..تاغ لكل من ينفي الأجنده الخارجية”.

وقالت إيفانكا ترمب إن الأردن والسعودية والبحرين والمغرب وتونس وضعت تشريعات تخدم المرأة وتزيد من مستوى تمكينها.

جاءت تصريحات إيفانكا ترمب خلال مشاركتها يوم الأحد في منتدى المرأة العالمي بدبي في .

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