“وطن” تكشف حقيقة تغيير السلام السلطاني في عمان وإزالة عبارة “أبشري قابوس” منه

انتشرت أنباء غير مؤكدة عن توجه في سلطنة عمان لإدخال تعديلات على السلام السلطاني العُماني .



وتصدّر وسم “السلام السلطاني الجديد” قائمة الترند بموقع “تويتر” في السلطنة.



ونشر بعضُ المغردين مقطعاً مصوراً يُظهر فرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد. بينما لم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو .

اتمنى ان لا يكون هذا التغيير في السلام السلطاني…

ويكون التعديل فقط كالتالي:

ابشري (( السلطان)) جاء

فلتباركه السماء..

واسعدي والتقيه بالدعاء



اقتراح من محب لهذا الوطن وسلامه السلطاني #السلام_السلطاني_الجديد pic.twitter.com/DKsakDsDpy — حسن بن غفل الشحري (@hshs1556) February 17, 2020

وذكر البعض أنه تم حذف عبارة “أبشري قابوس” من السلام الوطني الجديد. لكنّهم أكدوا أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيبقى في قلوب العُمانيين.

#السلام_السلطاني_الجديد

ابشري قابوس جاء حذفت من السطور ولكن ستبقى خالداً في قلوبنا. pic.twitter.com/UxDPivZP8f — 👑💕 (@il5l6) February 17, 2020

ستبقى بشارة قابوس فينا سرمدا

يوم جاء إلينا بمجد مؤبدا 🇴🇲♥️✨



#السلام_السلطاني_الجديد pic.twitter.com/RQFw1qhbDp — سالم الساعدي (@alsaadi2_) February 17, 2020

سنحتفظ في قلوبنا

(بأبشري قابوس جاء ..فلتباركه السماء)

لقد باركته فليحفظه الله في جنته مصاناً منعماً💔

رحمك الله يا ابي قابوس😭💔



#السلام_السلطاني_الجديد pic.twitter.com/wO5UuVYHv3 — ‏﮼سهام،الوهيبي🇴🇲♥️. (@6sih6) February 17, 2020

وانتقد بعض العُمانيين تسريب هكذا أنباء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مُطالبين الإعلام الرسمي بأن يأخذ على عاتقه نشر هذه الأمور ولي من خلال نشطاء المواقع .

#السلام_السلطاني_الجديد



قبل اعلان الرسمي من الجهات الرسميه



يتم تسريب الاخبار ثم تعلن الجهات الرسمية بانها صحيحه



نعم انها بلادي عُمان

والسوابق خير دليل !! — فـتى الـجنوب (@pi_sallh) February 17, 2020

النشيد الوطني تم تسريبه قبل أوانه…

ماذا يحصل… وأين الخلل؟

أو أنه مبدأ نشر الأشاعة قبل التطبيق… حتى يتم أمتصاص ومعرفة ردود الفعل.

يجب محاسبة من قام بتسريب تنصيب السلطان هيثم وأيضا من قام بتسريب النشيد الوطني قبل صدور من الجهات الرسمية. #السلام_السلطاني_الجديد — Forbidden (@Shnizer4) February 17, 2020

توجد مشكله في عُماننا الغاليه كثرة التسريبات والمصادر الخاصة وغياب الإعلام الرسمي!!

قبل 37 يوم في يوم إعلان وفاة السلطان تم تسريب خبر تنصيب السلطان من قبل بعض الإعلامين في موقع الحدث😳!!

الأن يتم تسريب مقطع لـ السلام السلطاني الجديد بطريقة جداً جداً غريبه!#السلام_السلطاني_الجديد — هلال المسروري (@Oman_3G) February 17, 2020

تسريب لايليق بحجم الخبر ومدى أهميته،، يفترض التشديد في هذا الأمر، ويتم تخصيص فيديو احترافي وعمل كبير ينشر بعده السلام السلطاني وليس بهذه الصورة للأسف الشديد!#السلام_السلطاني#السلام_السلطاني_الجديد — Musallam Tabook (@MTabook81) February 17, 2020

من جانبه قال الإعلامي العُماني خالد الراشدي في تغريدةٍ له بحسابه الرسميّ في “تويتر” مشيراً الى السلام الوطني الجديد: “انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبناءه”.