السلام السلطاني الجديد
السلام السلطاني الجديد
Videoالهدهد

“وطن” تكشف حقيقة تغيير السلام السلطاني في عمان وإزالة عبارة “أبشري قابوس” منه

كتب وطن
0

انتشرت أنباء غير مؤكدة عن توجه في لإدخال تعديلات على السلام السلطاني العُماني .

وتصدّر وسم “السلام السلطاني الجديد” قائمة الترند بموقع “” في السلطنة.

ونشر بعضُ المغردين مقطعاً مصوراً يُظهر فرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد. بينما لم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو .

وذكر البعض أنه تم حذف عبارة “أبشري قابوس” من . لكنّهم أكدوا أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيبقى في قلوب العُمانيين.

وانتقد بعض العُمانيين تسريب هكذا أنباء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مُطالبين الإعلام الرسمي بأن يأخذ على عاتقه نشر هذه الأمور ولي من خلال نشطاء المواقع .

من جانبه قال الإعلامي العُماني خالد الراشدي في تغريدةٍ له بحسابه الرسميّ في “تويتر” مشيراً الى السلام الوطني الجديد: “انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبناءه”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قهر الرجال .. فيديو يهزّ المواقع في عُمان لمواطن يروي ما حدث له ومناشدات بتدخل…

الهدهد

مستشهدا بزيارته لسلطنة عُمان ولقاء البرهان.. نتنياهو: 3 دول عربية فقط لازالت عصية على…

الهدهد

وثيقة “خطيرة” تكشف بالأسماء فصل الإمارات 88 شخصاً من شرطة أبوظبي .. هل…

الهدهد

أحد مشاهير الكويت: هذا القائد السعودي حكم عمان 12 سنة.. الكاسبي ردّ عليه وتحدّاه بهذا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.