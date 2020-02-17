“وطن” تكشف حقيقة تغيير السلام السلطاني في عمان وإزالة عبارة “أبشري قابوس” منه

انتشرت أنباء غير مؤكدة عن توجه في سلطنة عمان لإدخال تعديلات على السلام السلطاني العُماني .
وتصدّر وسم “السلام السلطاني الجديد” قائمة الترند بموقع “تويتر” في السلطنة.
ونشر بعضُ المغردين مقطعاً مصوراً يُظهر فرقة عزف عسكرية، قالوا إنها تقوم بالتدريب على السلام السلطاني الجديد. بينما لم يتسنَ لـ”وطن” التأكد من صحة الفيديو .
وذكر البعض أنه تم حذف عبارة “أبشري قابوس” من السلام الوطني الجديد. لكنّهم أكدوا أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيبقى في قلوب العُمانيين.
وانتقد بعض العُمانيين تسريب هكذا أنباء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مُطالبين الإعلام الرسمي بأن يأخذ على عاتقه نشر هذه الأمور ولي من خلال نشطاء المواقع .
من جانبه قال الإعلامي العُماني خالد الراشدي في تغريدةٍ له بحسابه الرسميّ في “تويتر” مشيراً الى السلام الوطني الجديد: “انتظروا الإعلان الرسمي له، سيظهر بشكل أفضل يليق بهيئة الوطن وبهامات سمائه وصفاء بحاره وصلابة جباله وأصالة أبناءه”.