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وثيقة “خطيرة” تكشف بالأسماء فصل الإمارات 88 شخصاً من شرطة أبوظبي .. هل هُم عُمانيون؟؟

كتب وطن
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نشر حساب “” العماني الشهير بـ”تويتر”، خطاباً صادراً عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي يتضمن إنهاء خدمات ٨٨ شخصاً من الجهاز الأمني قائلاً إنّ الأسماء تبدو جميعها عمانية.

وقال “الشاهين” في تغريدةٍ له تضمنت نسخةً عن الخطاب مرفقاً بقائمة الأسماء: “تبدو الأسماء جميعها عمانية بالنسبة لي الا ان كانوا من المواطنين ذوي الأصول العمانية العريقة”.

ولم يُخفِ الحساب العُمانيّ الشهير استغرابه من الخطاب وقرار انهاء الخدمة .

وجاء في الخطاب – صدر بشكلٍ عاجل – ويعود لتاريخ الرابع من الشهر الجاري طلباً بإبلاغ المذكورين في الكشف وعددهم 88 بإنها خدماتهم اعتباراً من يوم صدور الخطاب والأسباب المبينة ازاء اسم كلاً منهم.

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