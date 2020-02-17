مستشهدا بزيارته لسلطنة عُمان ولقاء البرهان.. نتنياهو: 3 دول عربية فقط لازالت عصية على التطبيع

كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن اتساع دائرة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية مؤكدا أن ما يحدث على السطح هو 10% فقط مما يدور خلف الكواليس وعمليات التطبيع مع قادة الدول العربية.

نتنياهو وفي مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى الذي عقد في القدس، قال إن عدد الدول الإسلامية أو العربية التي لا تربطنا بها علاقات عميقة، هي دولتان أو 3، وأحيانا يتم الكشف عن ذلك”، مستشهدا بزيارته إلى سلطنة عمان، ولقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان الذي اثار ضجة مؤخرا.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق أجواء السودان، معتبرا ذلك “تغييرا كبيرا”.

وتابع: “أنا أخبركم بما هو فوق السطح فقط”، فيما يتعلق بالعلاقات بين (إسرائيل) والدول العربية.

يشار إلى أنه في 5 فبراير الجاري، قالت الخرطوم إنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع “البرهان” مع “نتنياهو” في أوغندا.

هذا وتساءل “نتنياهو” في كلمته أيضا متفاخرا بمستوى التطبيع مع قادة العرب: “كم نسبة العلاقات التي نقيمها مع الدول العربية في العلن؟”، مجيبا: “إنها حوالي 10%. إنكم ترون حوالي 10% فقط”، ملمحا إلى أن العلاقات السرية كبيرة، وضيفا: “لقد حدثت تغييرات كبيرة، لأن إسرائيل أصبحت الآن قوة يجب أخذها بعين الاعتبار، ولأن التعاون مع إسرائيل، يساعد على الاستعداد وتأمين مستقبل الشعوب، وضمان مستقبل أفضل لها، وهذا موجود في أذهان الجميع”.

وتطرق رئيس حكومة الاحتلال في كلمته إلى الملف الإيراني، قائلا إن “أكبر تهديد لأمن بلدان الشرق الأوسط ودول العالم، هو محاولة إيران امتلاك أسلحة نووية”.