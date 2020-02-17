مصر بلد العجائب.. “شاهد” مصري يتزوج “مانيكان” ويحدث ضجة واسعة:”الحمد لله اتبسط”

شهدت مواقع التواصل في مصر موجة جدل واسعة عقب تداول صور “فوتوسيشن” لحفل زواج مواطن مصري بعروسة “مانيكان”، في تصرف أذهل النشطاء الذين تساءلوا عن دوافعه وراء هذا الأمر الغريب.

وتعود القصة لشاب مصري يدعى محمود الحكيم، نشر فجأة هذه الصور مع عروسته المانيكان على شاطئ البحر بصفحاته على مواقع التواصل، لتنتشر بعدها بشكل واسع وسط استنكار النشطاء وتساؤلات عن السبب.

أثارت جلسة التصوير التي قام بها الشاب #محمود_الحكيم الكثير من الجدل .. والتي كان من المقرر أن يحتفل بزفافه على حبيبته في 14 فبراير ولكن قبل الزفاف بوقت قليل تم فسخ الخطبة بينهما، وهنا قرر هو أخذ الموقف بشكل إيجابي، وأن يحتفل بزفافه بدون عروسة وقام باستبدالها بعروس مانيكان pic.twitter.com/LC0ZuG7qg6 — ليالينا Layalina (@layalina) February 17, 2020

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الأمر أجرت قناة “إم بي سي مصر” اتصالا هاتفيا مع “الحكيم” أوضح فيه قصته وما دفعه لذلك.

صاحب أغرب فوتوسيشن مع عروسة مانيكان احتفالا بالزفاف في مداخلة خاصة لـ #حديث_المساء#MBCMASR pic.twitter.com/U22h3WnGXZ — hadeeth al masaa (@hadeethelmasaa) February 16, 2020

وقال محمود الحكيم في مداخلته إن القصة بدأت في 23 أكتوبر الماضي عندما قام بعمل جلسة تصوير عن الأمطار أطلق عليها ”يوميات مواطن مبلول“ وأرسل الصور لخطيبته، حينها أعربت عن استيائها وغضبها.

أخيراً خرج الشاب عن صمته .. الشاب محمود الحكيم (28 عاماً) الذي يعمل مهندساً، العريس أو صاحب «الفوتوسيشن» قال مازحاً «أنا مجنون»، لم يكن وصفه لنفسه بالجنون مجرد مزحة، إن علمتم أنه سافر لمدة ساعتين كاملتين، بين القاهرة حيث يقيم والفيوم مكان تصوير جلسة الزفاف.👇 pic.twitter.com/XveiRQzVs5 — صحيفة وقناة الحصيلة (@alhasela) February 17, 2020

وعلقت:“إزاي تعمل الصور دي من غير ما ترجعلي ..مفكرتش في شكلي قدام الناس وإنت لابس فانلة حمالات علي الرصيف ..ابقي قابلني لو واحدة رضيت بيك بعد اللى إنت عملته“.

وتابع :“كان من المفترض فرحنا يوم 14 الشهر ده فقررت إنى أعمل صور فرحي فملقتش إنى أبقي لوحدي، وافتكرت إنها قالتلي ابقي قابلني لو واحدة رضيت بيك، فكان من الطبيعي في الفترة القصيرة دى ألاقي عروسة، ففكرت في إني أجيب مانيكان وألبسها فستان عروسة وأعمل معها جلسة تصوير سيشن يوم فرحي، والحمد لله اتبسط في اليوم ده جدًا“.

وأثارت هذه الصور جدلا واسعا بين النشطاء الذين رفضوا تصرف الشاب المصري حتى لو كان على سبيل الدعابة ووصفوه بأنه غير لائق