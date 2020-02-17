الجميلة والقرد.. “شاهد” صورة ايفانكا ترامب مع أوسم وزير خارجية في العالم تشعل مواقع التواصل

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من صورة متداولة لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمعتها بوزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أثناء زيارتها لدولة الإمارات لحضور منتدى المرأة العالمي 2020 في دبي.

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع إيفانكا على كرسي مقابل للوزير الإماراتي الذي كان يرقبها بنظرات مريبة وهو يرتدي الزي الإماراتي ويضع قدم على قدم.

وعرضت هذه الصورة عبدالله بن زايد لانتقادات وسخرية حادة وكتب البعض ساخرا “ابنة #ترامب مع أوسم وزير خارجية في العالم”.

فيما كتب آخر ساخرا من الوزير الإماراتي:”زارت الأميرة غابة القرود فالتفت القرود حولها لجمالها، فاختارت من بينهم قردا وأخذته الى القصر،وبينما هي جالسة على كرسيها تتناول قهوتها وقت المغيب،قام القرد بالقفز على الكرسي الذي بجانبها وجلس مثلها، صورة القرد والأميرة”

الجميلة والقرد ..



زارت الأميرة غابة القرود،فالتفت القرود حولها لجمالها،فاختارت من بينهم قردا وأخذته الى القصر،وبينما هي جالسة على كرسيها تتناول قهوتها وقت المغيب،قام القرد بالقفز على الكرسي الذي بجانبها وجلس مثلها ..



صورة القرد والأميرة..👇🤚😉 pic.twitter.com/NCjJ1ON8u9 — معاذ الربيعي ٢ (@mooaatth) February 16, 2020

ودائما ما يثير وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، الجدل بتصرفاته الغريبة وسبق أن شبهه الكثيرين بأنه كالسكران بعد تداول مقطع له خلال اللجنة الرباعية حول اليمن قبل عامين.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع حينها ورصدته (وطن) “ابن زايد” في حالة غير طبيعية أشبه إلى “السُكر”.-وفقَ رأي المغرّدين-.

وكان وزير خارجية الإمارات يتقدم وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، وظهر ينزل على سلم بحركات لافتة غير طبيعية وابتسامة وصفها المغرّدون بــِ”البلهاء” في غير مكانها.

وتسبب المقطع في سخرية واسعة بين النشطاء، حيث ظهر “ابن زايد” أيضا وهو يترنح يمينا ويسارا وكسر “البروتوكول” الرسمي بحركته الغريبة وتنقله السريع حتى وقف في المكان المخصص لالتقاط الصور التذكارية.

وعن زيارة ابنة ترامب للإمارات رأى ناشطون أن حضور إيفانكا لمؤتمر خاص بالمرأة في دبي بعد توجيه دعوة رسمية لها، لا يمكن أن يكون حدث من قبيل الصدفة مشيرين إلى استعانة حاكم دبي بها للتغطية على الفضيحة العالمية التي ألحقتها به الأميرة هيا بنت الحسين شقيقة ملك الأردن عقب هروبها لبريطانيا ومقاضتها ابن راشد.