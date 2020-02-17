“شاهد” مرشح برلماني بهذه الدولة يدعو الشباب لانتخابه ويعدهم: “سأرضي غرائزكم الجنسية بطريقة شرعية”!

شن ناشطون بمواقع التواصل ووسائل إعلام في إيران هجوما عنيفا على مرشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة في إيران، عقب استخدامه أسلوب دعائي وشعارات مبتذلة لاستقطاب الشباب وإغرائهم لانتخابه.

صورة انتخابية للمرشح “كريم نمازي” أحد رجال الدين في إيران، انتشرت على مواقع التواصل تتضمن شعاراته الانتخابية ومن بينها: “إرضاء الغريزة الجنسية للشباب بطريقة شرعية”.

ووجهت صحيفة “جمهوري إسلامي” الحكومية انتقادات للمرشح “كريم نمازي”، مبينة أن “بعض المرشحين استخدم في برامجه وأهدافه المقبلة في حال فوزه، قضايا بعيدة عن هموم الشباب الإيراني”.

وقالت إن “بعض المرشحين يستخدمون الابتذال بهدف الفوز بالانتخابات وبالإضافة إلى هذا الابتذال، وللأسف، فإن الشخص غير المصرح له بالدخول إلى المجلس النيابي لا يدرك صلاحيات وواجبات البرلمانيين”.

هذا ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم حوالي 58 مليونا من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ويتفق مرشحون محافظون في الانتخابات البرلمانية الإيرانية مع منافسيهم الإصلاحيين على ضرورة تبني لغة الحوار لحلحلة المشاكل والملفات الإقليمية، لكنهم يخالفونهم الرأي بشأن إدارة الصراع مع القوى الغربية حول الاتفاق النووي.

ولدى شرحه برنامجه الانتخابي للانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل، يقول المرشح عن قائمة الجناح التقليدي للتيار المحافظ نظام الدين موسوي “إن قوات الثورة ستسعى في البرلمان الـ11 لاستعادة مكانة السلطة التشريعية الحقيقية وتعزير السيادة الوطنية، إلى جنب تطوير الاقتصاد وحلحلة الهواجس المعيشية للشعب الإيراني”.

وفي حديثه لـ”الجزيرة نت” ينتقد موسوي تعويل التوجه الإصلاحي على نتائج الاتفاق النووي لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية، معتبرا “تعزيز الاقتصاد الوطني المقاوم ورفع الإنتاج الداخلي يشكلان الحل الرئيس للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، وإبطال مفعول العقوبات الأميركية”.

ويضيف “البرلمان الإيراني المقبل لن يرى العالم بمنظور أميركي، وسيتحدى الغطرسة الأميركية التي فشلت حتى الآن في تصفير صادرات النفط الإيرانية، وإقامة تحالف دولي لضمان الملاحة البحرية بالمياه الخليجية”.