“شاهد” إعلامية كويتية مصدومة بعد تسريب فيديو خادش لها.. لجأت للشرطة ومبتزون يهددونها بنشر المزيد

توعدت الإعلامية الكويتية المعروفة نهى نبيل، مسربي الفيديو الخادش لها بمقاضاتهم وكذلك كل من ساعد في نشره وترويجه عقب الضجة الذي أحدثها مقطع الفيديو المسرب

وكان فيديو انتشر على نطاق واسع لنهى نبيل ظهرت فيه داخل منزلها، تقوم بتوجيه ألفاظًا خادشة للحياء لابنها ووصفه بأوصاف لا تليق.

وقالت الاعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “نهى نبيل بمكتب محاميها ضاري الواوان وتعلن انا بدءا بتقديم عدد من القضايا على كل من قام بنشر وإعادة نشر الفيديو الدي تم تسريبه من داخل منزلها واقتحم خصوصيتها حسب قانون الحرايم الإلكترونية”.

وأحدث الفيديو حالة غضب لدى الإعلامية والتي ظهرت في فيديو نشرته، وقالت إنها إمرأة متزوجة، وكانت ترتدي ملابسها المنزلية، وتفاجأت بإنتشار الفيديو، واصفة الامر بالجريمة، وقالت إنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

وتحدثت نبيل عن محتوى الفيديو، مشيرةً إلى أنها لم تتعود على الاعتداء على أبنائها، ولكنها تتبع طريقة في التربية وتمارسها مع أطفالها، بنهج الثواب والعقاب، مستنكرة تحريف المقطع رغم أنه باللغة الإنجليزية.

وأكدت أن هناك أشخاصاً يهددونها بنشر مقاطع فيديو لها في حال لم تدفع لهم المال، لكنها لا تخاف من هذه التهديدات، وقالت :”واثق الخطي يمشي ملكا”.