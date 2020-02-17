أحد مشاهير الكويت: هذا القائد السعودي حكم عمان 12 سنة.. الكاسبي ردّ عليه وتحدّاه بهذا الأمر

زعم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الميموني، أن القائد السعودي مطلق بن محمد آل بتال الملعبي المطيري حكم سلطنة عمان وإمارات ساحل عمان “الإمارات” حالياً إلى سوريا اثنتي عشرة سنة.



ووصف الاعلامي العُماني عادل الكاسبي في معرض ردّه على “الميموني” رواية الأخير بـ”المُضحكة”.



وأضاف “الكاسبي”: “علينا التأكد قبل نشر المعلومات، وعدم أخذها من جوجل” .



وتابع ساخراً من قول “الميموني” إن مطلق المطيري غزا سلطنة عمان 3 مرات: “حديقة احنا؟؟”.



وقال الإعلامي العماني إنه لن يدخل في نقاش مع “الميموني” لأنه أورد كثيراً من المغالطات، وتحدّاه إن كان يمتلك كتاباً أو وثيقة معتبرة تؤكد ما أورده في مقطعه .



وأكد “الكاسبي” أن سلطنة عمان لم ولن يحكمها الا العُمانيين .