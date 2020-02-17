عبدالله الميموني يزعم أن القائد السعودي مطلق بن محمد آل بتال الملعبي المطيري حكم سلطنة عمان 12سنة
عبدالله الميموني يزعم أن القائد السعودي مطلق بن محمد آل بتال الملعبي المطيري حكم سلطنة عمان 12سنة
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أحد مشاهير الكويت: هذا القائد السعودي حكم عمان 12 سنة.. الكاسبي ردّ عليه وتحدّاه بهذا الأمر

كتب وطن
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زعم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت ، أن القائد السعودي المطيري حكم وإمارات ساحل عمان “الإمارات” حالياً إلى سوريا اثنتي عشرة سنة.

ووصف الاعلامي العُماني في معرض ردّه على “الميموني” رواية الأخير بـ”المُضحكة”.

وأضاف “الكاسبي”: “علينا التأكد قبل نشر المعلومات، وعدم أخذها من جوجل” .

وتابع ساخراً من قول “الميموني” إن مطلق المطيري غزا سلطنة عمان 3 مرات: “حديقة احنا؟؟”.

وقال الإعلامي العماني إنه لن يدخل في نقاش مع “الميموني” لأنه أورد كثيراً من المغالطات، وتحدّاه إن كان يمتلك كتاباً أو وثيقة معتبرة تؤكد ما أورده في مقطعه .

وأكد “الكاسبي” أن سلطنة عمان لم ولن يحكمها الا العُمانيين .

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