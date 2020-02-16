وزير الداخلية التركي يفضح الإمارات في ميونخ ويكشف علاقة ابن زايد المريبة بـ محمد دحلان

شن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، هجوما عنيفا على الإمارات وحكامها واتهمهم بالسعي لإثارة الفوضى وقلب نظام الحكم في تركيا.

وكالة الأنباء التركية “الأناضول” نقلت عن صويلو، قوله أيضا إن “تركيا جادة في محاربة الإرهاب”، وإنها رحلت 8 آلاف من منتسبي التنظيم الإرهابي “داعش”.

#عاجل | #صويلو: الإمارات تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 16, 2020

وأشار “صويلو” في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن اليوم، الأحد، إلى أن محمد دحلان، القيادي الفلسطيني الهارب، والذي يعمل حالياً مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، “شخص يسعى لزرع الفتنة ونتعامل معه كإرهابي”.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يصح للولايات المتحدة أن تعتبر توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقة تركيا وأمريكا.

يشار إلى أنه في نوفمبر العام الماضي، أصدرت تركيا مذكرة حمراء بحق دحلان، لدوره في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، وعلاقته بتنظيم “فتح الله غولن” المتهم بالإرهاب، كما رصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تسهم في القبض عليه.

ونقلت قناة “TRT” التركية، آنذاك، عن مصادر لم تسمها، أن السلطات التركية رصدت مكافأة مالية قدرها 4 ملايين ليرة تركية (700 ألف دولار أمريكي) مقابل القبض على دحلان أو المساهمة في إلقاء القبض عليه.