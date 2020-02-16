“شاهد” ماذا فعلت عاريات الصدر بمنافس “ترمب” بيرني ساندرز بين حشد من مؤيديه

فاجأت فتيات عاريات الصدر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز منافس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية للرئاسية الأمريكية 2020.







وكان “ساندرز” يتحدث وسط حشد من مؤيديه حينما هاجمته عاريات الصدر وسكبن على أنفسهن مواد سائلة لم تعرف طبيعتها.







ويعد “ساندرز” أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يتنافسون في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لهم، ليمثلوه في الانتخابات الأمريكية المقبلة 2020.





واعتبر “ساندرز” فوزه بولاية نيوهامبشير “بداية النهاية” لترمب.

ووصف ترمب بأنه “أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأضاف “ساندرز” أنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر لأنه يحظى بدعم حركة شعبية تضم ملايين الأشخاص.