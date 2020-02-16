“استعدوا يا عرب”.. سياسي كويتي محذراً من ساعة الصفر في الشرق الأوسط وهذا موعد الانفجار

توقع السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، أن تشهد المنطقة تطورات خطيرة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد ظهور نتائج الانتخابات الاسرائيلية المقررة أول مارس المقبل.

وقال الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الايام حبلى بالأحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيلية والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط”.

وأضاف :” ومن العواصف ما يكون هبوبها، بعد الهدوء وراحة الربان فاستعدوا ياعرب “.

الايام حبلى بالاحداث الكبيرة ونحن في هدوء فبراير الذي اعتبره هدوء ما قبل العاصفة وتوقيتات الاحداث الكبرى في المنطقة مرتبطة بنتائج الانتخابات الاسرائيليه والتي ستؤثر نتائجها على توقيتات ساعة الصفر في الشرق الاوسط

ومن العواصف ما يكون هبوبها

بعد الهدوء وراحة الربان

فاستعدوا ياعرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 16, 2020

وتشهد المنطقة العربية، توترات كبيرة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط والتي أطلق عليها اسم “صفقة القرن”، والتي أعطت إسرائيل الحق في اقامة ما أسماه دولتهم على حساب الفلسطينيين مانحاً إياهم الحق في القدس العاصمة الفلسطينية.

ورفضت الشعوب العربية الصفقة المشؤمة فيما أيدتها بعض الانظمة العربية التي تطبع من تحت الطاولة مع إسرائيل وتؤيد كذلك خطوة ترامب، وهو الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع العربي.

ومن جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وباتت تعرف باسم “صفقة القرن” تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان على متن الطائرة الرئاسية عائدا من باكستان، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “خطة السلام الأمريكية المزعومة ليست سوى حلم يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ولن نسمح أبدا بشرعنة الاحتلال وضم الأراضي والدمار”.

وتابع أردوغان قائلا: “ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة (صفقة القرن)”، لافتا إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة، وأعتقد أننا بهذا الموقف سنحقق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة”.