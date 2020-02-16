سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ هذا المشروع حاليا لحفظ أمن الخليج واستقراره.. يوسف بن علوي يكشف التفاصيل

قال وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي إن السلطنة تعمل حاليا على مشروع سياسي يهدف لحفظ أمن الخليج واستقرار المنطقة.

وأكد “بن علوي” في تصريحات له اليوم، الأحد، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أن بلاده تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية، مستبعدًا حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير قوله إن السلطنة تتواصل مع واشنطن وطهران حول ذلك “ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما”، مستبعدا “حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة”.

وأضاف أن لدى البعض “الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر”، واصفًا إيران بأنها دولة كبيرة وجارة “وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم”.

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية، خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجارى، أعمال مؤتمر “ميونخ الأمنى ” فى دورته الـ”56″ ، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي.

كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة فى العالم، ويتوقع أن يشارك فى أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعى القرار وشخصيات “رفيعة المستوى “، حيث يناقش المشاركون فى المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

ويتناول المؤتمر فى دورته ال “56 ” التطورات فى ليبيا ومنطقة الخليج العربى وشرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط فيما ستكون التحديات العالمية الملحة موضع تركيز ، خاصةً آثار السياسة الأمنية لتغير المناخ.