هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
حياتنا

أُغلق الملف.. حسم الجدل حول أسباب وفاة الفنان المصري هيثم أحمد زكي وهذه هي التفاصيل

كتب وطن
0

أصدرت نيابة أول وثاني الشيخ زايد، قراراً بحفظ في وفاة الفنان المصري داخل شقته.

وجاء قرار حفظ التحقيق، بعد أن تسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حيث انتهت جميع التقارير إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، وافته المنية مؤخرا بعمر 35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

والممثل الشاب الراحل هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الراحلة هالة فؤاد، كان ظهوره الأول مع والده في فيلم عن قصة حياة المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان “حليم” عام 2006.

واستكمل هيثم دور والده في الفيلم المذكور، بعد رحيله إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد| ماذا فعلت الفنانة إلهام شاهين بعد مرور 40 يوماً على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي؟

حياتنا

هذا ما سرقته خادمة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي من منزله بعد وفاته وفرت هاربة برفقة…

حياتنا

“شاهد” تصرف مفاجئ من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد أسابيع من وفاته يثير…

حياتنا

وفاة هيثم أحمد زكي غامضة والسبب لم يحدد بعد.. تقرير الطب الشرعي كشف تطورات جديدة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.