حبس النائب السابق د.عبدالحميد دشتي 3 سنوات عن تهمة الإساءة للإمارات
حبس النائب السابق د.عبدالحميد دشتي 3 سنوات عن تهمة الإساءة للإمارات
الهدهد

بينما تُطلق الإمارات مغرديها للإساءة .. ترد الكويت بمحاسبة النائب السابق عبدالحميد دشتي !

كتب وطن
0

قضت الجنايات الكويتية بحبس النائب السابق د. عبدالحميد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة “الإساءة للإمارات”، في وقتٍ لا يتوقف مغرّدون إماراتيون معروفون عن التطاول على وأميرها وشعبها، وفي مقدمتهم المدعو حمد المزروعي.

وبهذا الحُكم يرتفع مجموع أحكام سجن فوق الـ73 سنة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية

وكانت الكويت ألغت في وقتٍ سابقٍ قرار الضبط والإحضار بحق المفكر الكويتي البارز د. عن تهمة إساءته للإمارات،

وقال محامي “النفيسي” عادل عبد الهادي في تصريحات انه تم تحديد جلسة 8 مارس المقبل للمرافعة، “وسنقدم دفوعنا في القضية وسنطالب ببراءة النفيسي”.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في قت سابق، أمراً بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، والتي سجلت بتاريخ 2019/9/12 بدائرة جنايات أمن الدولة.

وكان النفيسي اكد “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“استعدوا يا عرب”.. سياسي كويتي محذراً من ساعة الصفر في الشرق الأوسط وهذا…

الهدهد

“الفرقة الساقطة” تُشعل غضب الكويتيين .. ما قصتها ولماذا انتفضوا ضدّها؟؟

حياتنا

متحرش كويتي عرض “سفالته” على فتاة بالشارع وحينما تصدّت له هذا ما فعله بها

حياتنا

أخيرا.. القبض على “مُقنع” الكويت الذي دوخ السلطات ونشر الرعب بين أصحاب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.