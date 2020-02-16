بينما تُطلق الإمارات مغرديها للإساءة .. ترد الكويت بمحاسبة النائب السابق عبدالحميد دشتي !

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس النائب السابق د. عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة “الإساءة للإمارات”، في وقتٍ لا يتوقف مغرّدون إماراتيون معروفون عن التطاول على الكويت وأميرها وشعبها، وفي مقدمتهم المدعو حمد المزروعي.



وبهذا الحُكم يرتفع مجموع أحكام سجن عبدالحميد دشتي فوق الـ73 سنة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كويتية



وكانت الكويت ألغت في وقتٍ سابقٍ قرار الضبط والإحضار بحق المفكر الكويتي البارز د. عبدالله النفيسي عن تهمة إساءته للإمارات،



وقال محامي “النفيسي” عادل عبد الهادي في تصريحات انه تم تحديد جلسة 8 مارس المقبل للمرافعة، “وسنقدم دفوعنا في القضية وسنطالب ببراءة النفيسي”.



وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في قت سابق، أمراً بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، والتي سجلت بتاريخ 2019/9/12 بدائرة جنايات أمن الدولة.



وكان النفيسي اكد “استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية المرفوعة ضده بشأن “الإساءة للإمارات”.