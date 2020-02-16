نساء في مصر يصلين على غير جهة القبلة
نساء في مصر يصلين على غير جهة القبلة
حياتنا

أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية يُصدر فتوى “غريبة” عن صلاة النساء

كتب وطن
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أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ بجواز بـ”تي شيرت وبنطلون”.

وقال عبد السميع :”يجوز ذلك لأن الثياب التي اشترطها الشرع لصلاة المرأة ينبغي أن يكون غير كاشف وغير شفاف، ولكن في الثياب خارج المنزل يضاف شرط ثالث فيه وهو ألا يكون واصفًا”.

وأضاف: “وطالما أن المرأة ساترة لعورتها فصلاتها جائزة سواء بالإسدال أو البيجامة أو العباءة، ولكن أيضا شريطة أن تكون هذه الملابس ليست واصفة لجسدها ولا شفافة”.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت في سابقة أن عورة المرأة في كل جسمها عدا الوجه والكفين والقدمين

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