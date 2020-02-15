هلع في السعودية.. مقيم صيني ينتحر داخل مستشفى الملك فهد بعد الاشتباه في إصابته بكورونا والمفاجأة في نتيجة التحاليل

انتحر مقيم صيني في السعودية اليوم، السبت، في أحد المستشفيات الحكومية في جدة بعدما ألقى بنفسه من الدور الثالث عقب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن الرجل الصيني ـ في العقد الثالث من عمره ـ تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه في أن يكون مصاباً بالفيروس القاتل.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية السعودية عن الإدارة الصحية في جدة قولها إن ” أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه في إصابته بفيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى”.

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وأضافت الصحيفة أنه تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وتم وضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.

وأشارت “صحة جدة” إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب في جامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت ” تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت”.

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