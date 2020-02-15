“شاهد” نرمين الفقي تشعل مواقع التواصل بجمالها الأخاذ من داخل الحرم:”ربنا يتقبل مني”

أشعلت الفنانة المصرية الشهيرة نرمين الفقي، مواقع التواصل الاجتماعي بصورها من داخل الحرم أثناء أدائها العمرة.

وبحسب الصور التي نشرتها “الفقي” على حسابها الرسمي بانستجرام فقد ظهرت ترتدي الحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة وحرصت على اخذ عدد من الصور والسيلفي بالحرم المكي.

وعلقت بقولها: “#لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم#ربنا يتقبل مني”.

وتفاعل النشطاء مع الصور بشكل كبير مع صور الفقي، معبرين عن إعجابهم الشديد بجمالها خاصة في الحجاب، وتمنى بعضهم أن ترتديه دائما وتعتزل الفن.

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