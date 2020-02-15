بعد تشريح الجثة.. محامية السوري المغدور بفيلا نانسي عجرم تقلب الموازين بطلب مفاجئ أرعب فادي الهاشم

تقدمت المحامية السورية رهاب بيطار، ممثلة عائلة الشاب السوري المغدور داخل فيلا نانسي عجرم إلى قاضي التحقيق بطلب مفاجئ قلب موازين القضية رأسا على عقب.

وقالت “البيطار” في تغريدات لها بتويتر رصدتها (وطن) إنها تقدمت بطلب إلى القاضي بإعادة تمثيل الجريمة من قبل الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي في منزله الذي يعد مسرح الجريمة.

وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 14, 2020

وكتبت محامية محمد الموسى ما نصه: “وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة”.

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وأكدت البيطار في تغريدة أخرى أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء.

هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف

الى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء. #محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 14, 2020

يشار إلى أنه في الوقت الذي طرأت فيه تطورات على قضية القتيل السوري محمد الموسى الذي قضى برصاصات زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت الأخيرةُ تُحيي حفلاً بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة بمصر .

ونشرت نانسي عجرم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص في حفلها الذي حضره جمهور كبير.

وكانت عائلة القتيل السوري طلبت تشريح جثته لوجود شكوك لديهم “يأملون أن يوضحها تشريح الجثمان“، معتبرين كذلك أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات.

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