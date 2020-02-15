“شاهد” صورة حديثة لـ حمد بن جاسم مع تركي الفيصل بعد فشل المفاوضات تشعل مواقع التواصل

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة أثارت جدلا واسعا جمعت بين رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، و الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل.

وأظهرت الصورة المتداولة على نطاق واسع الشيخ حمد والأمير تركي، يجلسان إلى جانب بعضهما البعض في مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك رغم التوتر المعروف في العلاقات بين السعودية وقطر.

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر

وبجواره تركي الفيصل في مؤتمر ميونخ اليوم

تروق لي سياسة الند بالند..!! pic.twitter.com/HJJ1vfHS2i — بوغانم (@hassanalishaq37) February 15, 2020

الكاتب القطري المعروف جاسم سلمان نشر الصورة على حسابه بتويتر وعلق:”حمد بن جاسم بجانبه تركي الفيصل، قوة السياسة وسياسة القوة والندية”

حمد بن جاسم بجانبه تركي الفيصل



قوة السياسة وسياسة القوة والندية #قطر pic.twitter.com/NcKFadk3yi — جاسم سلمان (@jassimsalman) February 15, 2020

وتباينت الردود والتفسيرات للنشطاء على هذه الصورة، التي تأتي في توقيت حساس عقب فشل مفاوضات الصلح رسميا بين الرياض والدوحة.

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وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أن جهود حل الأزمة الخليجية مع السعودية والإمارات لم تنجح وعلقت مطلع يناير الماضي .

وقال وزير الخارجية القطري إن الدوحة غير مسؤولة عن فشل جهود حل الأزمة ومستعدة لاستئناف المحادثات. حسبما نقلت عنه وكالة “رويترز”

وكانت نقلت “رويترز” عن 6 مصادر مطلعة أن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية النزاع بينهما انهارت مباشرة عقب بدئها، لتستمر الأزمة كما هي.

ونقلت الوكالة عن 4 دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على السياسة القطرية أن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى، وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها، وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة، وهي مع السعودية.

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