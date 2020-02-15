“شاهد” ماذا تفعل نانسي عجرم في مصر بينما تتطوّر قضية الشاب السوري الذي قتله زوجها؟

في الوقت الذي طرأت فيه تطورات على قضية القتيل السوري محمد الموسى الذي قضى برصاصات زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كانت الأخيرةُ تُحيي حفلاً بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة بمصر .

ونشرت نانسي عجرم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني وترقص في حفلها الذي حضره جمهور كبير .

وكانت عائلة القتيل السوري طلبت تشريح جثته لوجود شكوك لديهم “يأملون أن يوضحها تشريح الجثمان“، معتبرين كذلك أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات.

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وكُشف النقاب عن أن الجثمان لم يُدفن بعد .

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