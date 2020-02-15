“شاهد” سعودية ترقص في القطيف لشحذ همم السعوديين.. وسعودي مثلي يدعو للشذوذ على الملأ!

انتشر على موقع التواصل تويتر في السعودية مقاطع فيديو صادمة تسببت في موجة غضب واسعة، وكشفت عن انحلال كبير داخل المجتمع السعودي المحافظ بعد قوانين التحرر المزعومة التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان.

أحد هذه المقاطع التي أحدثت ضجة واسعة أظهرت فتاة ترقص بملابس رياضية فاضة وبشعر وأكتاف عارية، على أنغام موسيقى أجنبية في القطيف لشحذ همم المارة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، بحسب متداولي المقطع.

كل يوم نسمع عن ضبط مخالفي #الذوق_العام

ومع ذلك نجد المخالفات تتوسع وتزيد بل وتحضي بالرعاية والحماية.

هل هذا القانون ينطبق على فئة دون أخرى..؟

أم اعلان ضبط المخالفين يهدف إلى تخفيف ضغط الشارع..؟



فيديو متداول منسوب للترويج للرياضة في #القطيف

السعودية الجديدة التي يريدون pic.twitter.com/DsjpHuV3sb — التفريط (@TAFRIT_KSA) February 15, 2020

فيما أظهر مقطع آخر صادم شاب سعودي مثلي الجنس، يدعو علانية للشذوذ بكل ثقة دون أدنى خجل أو تخوف من عقاب.

هذه هي نتيجة إفساد ابن سلمان للمجتمع.. والقادم أسوأ إذا لم يتدارك العقلاء الأمر pic.twitter.com/QhJyZ2CCC7 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 15, 2020

الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب علق على هذا المقطع الصادم بقوله:” هذه هي نتيجة إفساد ابن سلمان للمجتمع”

هذه هي نتيجة إفساد ابن سلمان للمجتمع.. والقادم أسوأ إذا لم يتدارك العقلاء الأمر pic.twitter.com/QhJyZ2CCC7 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 15, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”والقادم أسوأ إذا لم يتدارك العقلاء الأمر”

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

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وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

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