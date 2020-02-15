أمر خطير يهدد الخليج يحذّر من وقوعه “سلاح السلام الشامل” الوزير يوسف بن علوي .. فما هو؟

حذر وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي -“سلاح السلام الشامل”- كما يصفه عُمانيون، من احتمال وقوع أي خطأ من قبل القطع البحرية في مضيق هرمز مما قد يخلق مشكلة كبرى، حسب قوله.

وقال “بن علوي” في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن:”قلقون من وقوع أي خطأ من قبل القطع البحرية في مضيق هرمز مما قد يخلق مشكلة كبرى” .

وأوضح الوزير العُماني أن هناك جهودا من أجل تخفيف التصعيد في الخليج.

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وشدد يوسف بن علوي على أن تحدي إيران سيؤدي لإشعال المنطقة، مشيرا:”لو تحدينا إيران كبلد كبير في المنطقة فهذا لن يساعدنا وموقفنا هو قبول السلام والاستقرار”.

وأمس، الجمعة، أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، مباحثات في ميونيخ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في لقاء هو الخامس بينهما خلال بضعة أسابيع.

وكان آخر لقاء بين الوزيرين في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران ضمن جهود عمانية محورها الوساطة بين واشنطن وطهران.

وتركزت الجهود العمانية في الفترة الماضية على محاولة خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرجح مراقبون أن تكون الدبلوماسية العُمانية التي نشطت بوتيرة متصاعدة مؤخراً، تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين إيران والولايات المتحدة، وهما الدولتان اللتان انخرطتا سابقاً في جولات حوار غير معلنة عبر وسطاء عُمانيين.

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