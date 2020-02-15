يملكه رجل أعمال سعودي.. أشهر مول تجاري بمصر ينشر الرعب بين المصريين وتحذيرات من دخوله بسبب كورونا

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تحذيرات واسعة من دخول مول تجاري شهير مملوك لرجل أعمال سعودي معروف، عقب ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لموظف بالمول.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، كشف اليوم أنّ الوزارة انتهت من إجراءات تعقيم مول “سيتي ستارز” ومبناه الإداري في القاهرة، حيث يعمل الرجل الصيني الذي أعلنت أمس إصابته بفيروس كورونا الجديد في مصر.

وتابع المصدر في تصريحات لـ”العربي الجديد” أنّ “المصاب نُقل إلى مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مرسى مطروح، في سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، علماً أنّ المستشفى سبق أن أخلي من المرضى، وجُهّز لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس”.

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ومعروف أن مول “سيتي ستارز” الشهير والذي يعد من أكبر المراكز التجارية في مصر وأكثرها إقبالاً، مملوك لرجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي، ويقع مبناه الإداري على بعد أمتار قليلة من المبنى التجاري.

وتحدّث أطباء في وزارة الصحة والسكان في مصر عن اشتباه في إصابة صينيَّين عاملَين في المبنى الإداري لمول “سيتي ستارز” بفيروس كورونا الجديد، محذّرين من الذهاب إلى المركز التجاري الكائن في حيّ مدينة نصر في القاهرة، إلى حين الانتهاء من إجراءات تعقيم المبنى والتأكّد من عدم إصابة أيّ من العاملين فيه بالفيروس الجديد.

وأوضح المصدر المسؤول في وزارة الصحة نفسه أنّ “المصاب الصيني كان يعمل في إدارة متجر (مينيسو) للأدوات المنزلية، ولم تظهر عليه في البداية أعراض الإصابة بالفيروس”، مشيراً أنّ “العاملين المختلطين به جميعهم عُزلوا في منازلهم، على أن يلازموها لمدّة 14 يوماً، وهي فترة حضانة المرض، على الرغم من سلبية نتائج عيناتهم.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأشخاص المعزولين دورياً كلّ ثماني ساعات وتزوّدهم بالإرشادات الصحية الواجب اتّباعها.

وكان أطباء عبر مجموعات مغلقة على تطبيق “واتساب” قد تداولوا رسالة هذا نصّها: “فتاة صينية تعمل في مول سيتي ستارز الشهير دخلت إلى البلاد من دون المرور على الحجر الصحي، وحينما شعرت بأعراض إصابتها بالمرض ذهبت إلى معارف لها بمدينة الرحاب، شرقي القاهرة، ثم سافرت إلى الصين مرة أخرى”.

والفتاة المصابة بالفيروس بحسب الرسالة كانت تعمل في شركة “ميني سو” (سلسلة متاجر تبيع الأدوات والإكسسوارات المنزلية)، الأمر الذي اضطر المسؤولين عن الشركة إلى إخضاع جميع العاملين لديهم للفحص اللازم، ما أظهر عيّنة إيجابية أخرى لأحد الصينيين في الشركة.

وتابعت الرسالة أنّ العيّنة الإيجابية جرى اكتشافها في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، فيما دخل اثنان من العاملين في المبنى نفسه إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

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