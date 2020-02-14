“شيطان العرب” ينشر اتهامات خطيرة جداً لسلطنة عمان وقطر عبر صحيفة يموّلها

لا يتوقف مسلسل الإتهامات لسلطنة عمان بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة الى الحوثيين في اليمن عبر الحدود اليمنية – العُمانية، لكنّ الإعلام المموّل من الإمارات صعّد من تلك الاتهامات لتشمل السلطنة وقطر معاً.

وكعادتها في هذا السياق، عادت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، الى توجيه سهام الإتهام الى سلطنة عمان زاعمةً أنّ هناك “ازدياداً في وتيرة التحركات القطرية – العمانية المشتركة” في محافظة المهرة الحدودية مع عُمان، لتمويل الاحتجاجات المناهضة للتحالف العربي فيها.

وزعمت الصحيفة ان محافظ المهرة المرتبط بالتحالف ناجح باكريت يتعرّض لحملة ولضغوط من قبل “جماعة الإخوان”؛ للتماهي مع “النشاط المشبوه” في المحافظة التي تحولت إلى منطلق لأنشطة الدوحة ومسقط في الملف اليمني، ومعبر لمرور الأسلحة الحوثية وضباط الاستخبارات الأتراك تحت غطاء إنساني .كما قالت

وادّعت “العرب” ان “إخوان اليمن” يتعمّدون افتعال إشكاليات مع محافظ المهرة، من خلال إرسال شخصيات يمنية محسوبة على قطر وتركيا إلى المحافظة، بهدف التغطية على الأنشطة الأخرى في المحافظة التي قالت إنها ستحتضن فعالية الإعلان عن ما أسمته “جبهة الإنقاذ الوطني” المدعومة من قطر وعمان والتي تضم شخصيات يمنية وصفهتا الصحيفة أنها “معادية” للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وبحسب الصحيفة الممولة من ولي عهد ابوظبي، سيتم الإعلان عن قيادة المجلس خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة الغيضة مركز محافظة المهرة، وتضم قيادة المجلس وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني وعددا من القيادات الأخرى في الحكومة الشرعية.

وأعادت الصحيفة الحديث عن ما أطلقت عليه “خليتي “مسقط” و”إسطنبول في “الحملة التي تستهدف محافظ المهرة على خلفية رفضه ما أسمته “لتغوّل” القطري العماني في المحافظة.

وواصلت الصحيفة في تقريرها نشر المزاعم عن اتساع دائرة التنسيق بين “تيارات إخوانية” والحوثيين برعاية قطرية وتركية وعمانية لتشمل المكوّنات الجنوبية المدعومة من إيران وحزب الله.

ويرى مراقبون عُمانيون أنّ ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يموّل الصحيفة اللندنية، وعبرها ينشر ما يريد، مستهدفاً السلطنة وقطر، وكلّ ما يعتبره “معادياً” له ولأجنداته.