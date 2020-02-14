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“شاهد” فيديو جنسي للمتحدث السابق باسم الحكومة يهز البلاد قبيل الانتخابات

كتب وطن
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انتشر للمرشح المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل لرئاسة بنجامان غريفو ما دفع الأخير لإعلان سحب ترشحه .

وقال مرشح الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” في تصريح لوكالة فرانس برس إنه بعد “هجمات دنيئة.. قررت سحب ترشيحي للانتخابات البلدية في باريس. هذا القرار مكلف بالنسبة إلي لكن أولوياتي واضحة كثيراً. عائلتي أولا”.

وغريفو، 42 عاما، المتحدث السابق باسم الحكومة، يعد مقربا من الرئيس الفرنسي وأحد داعميه السياسيين منذ البداية.

والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حاليا الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيسي للأغلبية الرئاسية في الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

وقال غريفو من دون نفي صحة الفيديو “في ما يخص الأمور التي تعنيني، لست مستعدا لتعريضي أنا وعائلتي للمزيد، في وقت باتت كل الوسائل مسموحة. الأمر ذهب أبعد من اللازم”.

وأوضح غريفو أيضا لفرانس برس أنه التقى في وقت متأخر من ليل الخميس الرئيس الفرنسي الذي أكد له وفق قوله، دعمه “أيا يكن قراره”.

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  1. Wagawaga يقول

    ما علاقة الحياة الخاصة للناس بوظيفتهم العمومية. أنا لست من محبين ماكرون و سياساته تجاه الفقراء و لكن هذه ليست أخلاقيات العمل السياسي، هذا تشبيح على طريقة جزار دمشق

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