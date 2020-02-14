مثليتان سعوديتان
مثليتان سعوديتان
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“شاهد” سعوديتان تمارسان المثلية الجنسية بعدما هربتا الى لندن .. هذا ما يفعلانه في عيد الحب

كتب وطن
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استضاف برنامج تلفزيوني مثليتين سعوديتين عرض تجربتها قبل وبعد خروجهما من السعودية حيث تعيشان الآن في لندن.

” و”” هما الإسمان المستعاران الذي عرّفهما به برنامج “جعفر توك” الذي يبث على قناة DW.

ووفق ما ذُكر، فإن “نانز” اكتشفت في فترة المراهقة أنها ، وفي عام 2017 تعرفت على “فاد” عبر تطبيق سناب شات في السعودية، وبعد أن التقيتا أكثر من مرة وقعتا في الحب، غير أنهن لم يستطعن الافصاح عن علاقتهن العاطفية في السعودية.

وأصاب عائلة “نانز” الشك حول ميولها الجنسية لابنتهم في عام 2019 بعد رفضها عروض الزواج المتكررة حتى جاء اسقاط نظام الولاية الذي منحهنّ القدرة على مغادرة السعودية، فسافرتا دون علم أهلهما الى انجلترا في تموز 2019 وهناك طلبن حق اللجوء مباشرة.

وفور وصولهن لندن أعلنتا مثليتهما عبر السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع والدة “نانز” للتبرؤ منها، أما أسرة “فاد” فعلى الرغم من عدم تقبلها لمثليتها الا انها بقيت على تواصل معها .

وحصلت المثليتان على حق إقامة لـ5 سنوات الذي تحصلان بموجبه على معونة اجتماعية حوالي أربعمئة دولار شهرياً.

وعرض البرنامج مقطعا مصوراً لهاما بمناسبة “عيد الحب” عبرتا فيه لبعضهما البعض عن حبهما .

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