تقرير أمريكي يفضح الإمارات .. الأمر الذي صدّعوا رؤوس العالم به كان “مسرحية”

فضح مسؤولون في الولايات المتحدة وإيران ودول في الشرق الأوسط، دولة الإمارات وكشفوا أنها هرولت لإجراء مفاوضات سرية مع إيران دون إبلاغ أمريكا بذلك .



وشارك في المفاوضات مسؤولون إيرانيون كبار، وجرت أواخر سبتمبر الماضي في أبوظبي.



ما الهدف؟



سعت الإمارات من وراء تلك المفاوضات إلى التوصل لاتفاق سلام منفصل مع إيران، وبروز تساؤلات لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بشأن مدى التزام إدارة ترمب بحمايتهم، في ظل طريقة تعامل واشنطن مع سلسلة الهجمات المنسوبة إلى إيران، بما في ذلك استهداف ناقلات تجارية في خليج عمان وقصف معملين لشركة “أرامكو” السعودية في سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وغربيين استنتاجهم، أن الإمارات أطلقت هذه المفاوضات بعد أن خلصت إلى أنها لا تثق بشكل كبير بنهج واشنطن تجاه إيران وبإمكانها بنفسها الاضطلاع بدور فريد في تخفيف التوترات الإقليمية. وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية

وذكرت الصحيفة أن السعودية بدورها بادرت في الوقت نفسه إلى دراسة إمكانية تحقيق “اختراق دبلوماسي” مع إيران بوساطة عراقية وباكستانية.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن دبلوماسيين إيرانيين وعناصر في الحرس الثوري قولهم، أن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لعب “دورا وراء الكواليس” في تنظيم مشاورات مع كلا الدولتين الخليجيتين.

البيت الابيض قلق ..



ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات الإماراتية-الإيرانية التي علمت عنها إدارة ترامب من تقارير استخباراتية فقط

وأثارت المفاوضات الإماراتية-الإيرانية قلقاً بالغاً داخل البيت الأبيض، بعدما علم الأمريكيون بها من خلال تقارير استخباراتية.



واجتمع أعضاء مجلس الأمن القومي بغية مناقشة عواقب هذا التطور الذي عكس هشاشة الجبهة التي عمل ترمب بدأب منذ أكثر من عامين على إنشائها ضد إيران.