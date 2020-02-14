“الفرقة الساقطة” تُشعل غضب الكويتيين .. ما قصتها ولماذا انتفضوا ضدّها؟؟

عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة استياء شعبي بين الكويتيين تجاه دخول فرقة غنائية أجنبية للبلاد، اشتهرت بالتعري مما يخالف قيم وأخلاق المجتمع الكويتي المحافظ.



وبحسب ما قال ناشطون فإن المنظمين سيقيمون الحفل السبت الخامس عشر من فبراير الجاري، في إحدى الحدائق العامة مما يسبب إزعاجاً للعائلات وراود الحديقة.

وطالب مغرّدون كويتيون عبر هاشتاغ اوقفوا_الفرقة_الساقطة وزارتي الإعلام والداخلية بالتحرك فوراً لمنع إقامة هذا الحفل.

انباء عن دخول فرقه موسيقيه اجنبيه للبلاد اشتهرت بالتعري مما يخالف قيم واخلاق المجتمع الكويتي المحافظ المنظمون سيقيمون الحفل في احدى الحدائق العامة مما يسبب ازعاج للعوائل وراود الحديقة@MOInformation

@Moi_kuw

@CGCKuwait #اوقفوا_الفرقة_الساقطة pic.twitter.com/4Z61p26pKj — المواطن نيوز (@almwatinnews) February 14, 2020

الشعب الكويتي شعب محافظ و لن يرضى بهذه الفعاليات الساقطة .#اوقفوا_الفرقة_الساقطة — خالد الغامدي (@alhadrmi12345) February 14, 2020

وزارة الداخلية ستتصدي لهؤلاء المنحرفين أخلاقيا بإذن الله .#اوقفوا_الفرقة_الساقطة — حمدان العلي (@walediwd) February 14, 2020

#اوقفوا_الفرقة_الساقطة

اوقفوا المهزلة التي تحدث في الكويت فرقة ساقطة و حفل ساقط في مكان عام — مروة العفاسي (@marwa_mahmad) February 14, 2020

بلادنا لا يمكن لها أن ترضخ لبعض السفهاء البلهاء الذين يسعون لإفسادها. #اوقفوا_الفرقة_الساقطة — سليمان الغانم (@shsoeb) February 14, 2020

الدولة أمام اختبار خطير

أما تنتصر الفضيلة أو يفرض الساقطين أفكارهم و توجهاتهم على المجتمع . #اوقفوا_الفرقة_الساقطة — زيد العمري (@zigdefg) February 14, 2020

لا ينبغي الصمت عن هذه الحفلات الراقصة التى هى بوابة للدعارة .#اوقفوا_الفرقة_الساقطة — مصلح إجتماعي (@qalmps) February 14, 2020

نطالب بطرد هذه الفرقة لا حاجة لنا بشذوذها#اوقفوا_الفرقة_الساقطة — jassem al-abdulla (@jkk76745) February 14, 2020

نرجو من كل المسؤوليين سواء في الداخلية أو الإخوة النواب الكرام منع هذه الفرقة من دخول البلاد ووقف الحفل الساقط #اوقفوا_الفرقة_الساقطة — حميد آلحميدان (@asqaws12) February 14, 2020

وبحسب ما تم نشره فإن الفرقة التي ستحيي الحفل هي فرقة -ABBA- واحدة من أشهر فرق الروك الموسيقية السويدية والتى ظهرت فى فترة السبعينيات.