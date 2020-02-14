“الفرقة الساقطة” تُشعل غضب الكويتيين .. ما قصتها ولماذا انتفضوا ضدّها؟؟

عمّت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة استياء شعبي بين الكويتيين تجاه دخول فرقة غنائية أجنبية للبلاد، اشتهرت بالتعري مما يخالف قيم وأخلاق المجتمع الكويتي المحافظ.
وبحسب ما قال ناشطون فإن المنظمين سيقيمون الحفل السبت الخامس عشر من فبراير الجاري، في إحدى الحدائق العامة مما يسبب إزعاجاً للعائلات وراود الحديقة.
وطالب مغرّدون كويتيون عبر هاشتاغ اوقفوا_الفرقة_الساقطة وزارتي الإعلام والداخلية بالتحرك فوراً لمنع إقامة هذا الحفل.
وبحسب ما تم نشره فإن الفرقة التي ستحيي الحفل هي فرقة -ABBA- واحدة من أشهر فرق الروك الموسيقية السويدية والتى ظهرت فى فترة السبعينيات.