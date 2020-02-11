وصلوا بالدراجات والمروحيات وسيارات الاجرة.. “شاهد” نواب في البرلمان اللبناني تعرضوا للضرب أثناء توجههم لجلسة منح الثقة

شهدت جلسة منح الثقة في البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، للحكومة الجديدة التي يقودها حسان دياب، صدامات عنيفة بين محتجين ورجال الامن الذين حاولوا فض الاعتصام الحاشد الذي شهده مقر البرلمان، رفضاً لانعقاد البرلمان ومنح الثقة للحكومة.

واستطاع بعض النواب من الوصول إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية، على الرغم من احتشاد الآلاف والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن، إذ وصل رئيس الحكومة حسان دياب إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى.

واستخدمت قوات الامن قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان. حسب ما ذكرت مراسل روسيا اليوم.

نبيه بري: الحراك معني أمامنا أن يُبرّر تحطيم ٥ سيارات للنواب والوزراء.



حبيبي انت معني أمامنا إنك تبرر إعتداءات زعرانك عالثوار، من الرينغ لساحة الشهداء لفردان لمجلس النواب لمجلس الجنوب لليوم.



وعطريقك معني تخبرنا عن مرتك وال ٥١٪ ، وبنتك بسفارة قطر اللبنانية.



ولا أوقح.#لا_ثقة pic.twitter.com/RrJfsuwyJM — Sara Assaf (@SaraAssaf) February 11, 2020

والمثير للسخرية انه خلال الاحتجاجات التي شهدتها بيروت، استطاع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أن يسجل اسمه في قائمة الحضور كأول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.!

وزير الأشغال والنقل ميشال نجار وصل على متن دراجة نارية الى #مجلس_النواب.. فنان بالنقل 😀 pic.twitter.com/33mQha0CGx — fadi jouni (@fady_jouni) February 11, 2020

كما وصل نواب آخرون إلى المجلس عبر سيارة أجرة فيما وصل بعضهم الاخر عبر مروحيات الجيش.

يدخلون الى المجلس النيابي، بطوافات الجيش! #لا_ثقة لمن يخاف من الثوار! pic.twitter.com/RuIorVuhnt — Kareem Majbour (@KARIMMAJBOUR) February 11, 2020

وتعرض بعض النواب إلى الضرب وإلى الرشق بالبيض ومنهم من تم نقله إلى المستشفى وهو النائب سليم سعادة الى المستشفى بعد تعرضه للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين.

فيديو متداول عن تكسير سيارة احد النواب. لم يتم التأكد اذا كانت سيارة النائب سليم سعادة ولكن @ALJADEEDNEWS تحدثت عن معلومات تفيد الى نقل النائب الى المستشفى بعد إصابته اثر تكسير سيارته . لم يتم التأكد من الخبر بعد #لا_جلسة_لا_ثقة #ثلاثاء_الغضب #لا_ثقة pic.twitter.com/LW5I3uYqdZ — Shada Omar شدا عمر (@Shadaomar) February 11, 2020

المقابل امتنع نواب آخرون من حضور الجلسة منهم مروان حماده، قائلا: “لا حضور ولا ثقة .. القضية ليست قضية حكومة بل عهد كساد وفساد وإنحراف، عهد موبوء يجب أن يرحل”.

كما أعلن النائبان فؤاد مخزومي ومحمد كبارة عن حجبهما الثقة عن حكومة حسان دياب، بالإضافة إلى غيرهم من النواب.