لمصلحة من؟.. نصير العمري لا يتوقف عن مهاجمة سلطنة عُمان والتطاول على حكامها وهذا ما قاله عن نظام الحكم الوراثي

عاد الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري، للهجوم مجددا على سلطنة عُمان والتطاول على حكامها في حملة مشبوهة غير مبررة أثارت شكوك العُمانيين حول أهدافه من وراء هذا الهجوم ومن يقف ورائه.

وكتب “العمري” تغريدة جديدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) هاجم فيها نظام الحكم الوراثي في السلطنة رغم تأكيد العُمانيين أكثر من مرة على حبهم للقيادة وموافقتهم على طريقة اختيار القائد ومطالبتهم العمري بعدم لتدخل في الشأن الداخلي للسلطنة.

اكثر من طبيل عُماني يكرروا نفس الحماقة بقولهم: احنا احرار وراضيين بالحكم الوراثي. مثل هذه الجملة كمثل حمار يأكل الشعير ويصر انه جالس في مطعم إيطالي فاخر. — د. نصير العمري (@dr_naseer) February 9, 2020

وتجاوز الكاتب الأردني ـ المتهم بدعم سياسات الإمارات مقابل تمويل ـ حدود الأدب وتطاول على سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق ووصفه بلفظ خارج.

الحاكم في عُمان ابن قبيلة فاسد فلماذا لا تقوم حرب أهلية ؟ — د. نصير العمري (@dr_naseer) February 9, 2020

وشن عُمانيون هجوما عنيفا على العمري الذي يصر على دس أنفه في الشأن الداخلي العماني بمناسبة وبغير مناسبة.

الأكاديمية العمانية وباحثة الدكتوراة سهاد البوسعيدي علقت على تغريدته برد عنيف:”لا ارى الفساد إلا في روحك المقززة، اما الحاكم فهو ابن قبيلة احبها العمانيون ووسدوهم امرهم مئات السنين وهم على ذلك ماضون بإذن الله ، لعلمهم بصلاحهم . وليس طريد مثلك لا يعرف اصله من فصله”

لا ارى الفساد إلا في روحك المقززة، اما الحاكم فهو ابن قبيلة احبها العمانيون ووسدوهم امرهم مئات السنين وهم على ذلك ماضون بإذن الله ، لعلمهم بصلاحهم . وليس طريد مثلك لا يعرف اصله من فصله فأنت بلا هوية وبلا اخلاق وبلا انتماء وبلا وطن . اعانك الله على هذه الرذائل التي حملتها على نفسك — السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) February 11, 2020

وتابعت هجومها على الكاتب الأردني:”فأنت بلا هوية وبلا اخلاق وبلا انتماء وبلا وطن . اعانك الله على هذه الرذائل التي حملتها على نفسك”

فيما انهالت العديد من الردود اللاذعة لنشطاء عمانيين على العمري وألجموه بردود نارية مستنكرين إساءة أدبه وتطاوله ببذاءة على القيادة العمانية.

يا نصير .. وما رايك في نظام الحكم في باقي الدول ؟

جاوب — Khalid Alalawi (@KhalidA31672878) February 11, 2020

ومن انت كي تتدخل في الشؤون العمانية بلاد السلاطين — Emaan Al Mawali (@amaani779) February 11, 2020

ألا تعلم ياهذا بأن أجدادنا اخمدوا الحرب الأهلية ورضيا ب #السلطان_قابوس_بن_سعيد

سلطان الإمبراطورية العمانية. وحدنا واصبحنا #صف_وطني_واحد و #دولة_راسخه_وشعب_قوي

كيف فاسد؟! ولم يرق دم بل عمر البلاد وعلم العباد ونشر السلام بالعالم.

راجع علوماتك. وفخورين به

اللهم ارزقه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/fbijRvFQB5 — Ph. Khadija (@ph_khadija) February 10, 2020

ودائما ما يتعمد الكاتب الأردني نصير العمري إثارة غضب العُمانيين بتغريدات استفزازية تتناول حكام السلطنة بالسب والتطاول.

وسبق أن هاجم العمري السلطان الراحل قابوس بن سعيد ووصف حكمه بالطاغوتي، كما حاول بعد موته إثارة الجدل والبلبلة ودعا العمانيين للتمرد على السلطان الجديد هيثم بن طارق.

ويشكك مغردون بدوافع العمري وراء هذا الهجوم مؤكدين أنه ليس من قبيل الصدفة، خاصة وأنه يتعمد مهاجمة السلطنة والتطاول على السلطان دون دول أخرى يقوم فيها الحكم على نظام الوراثة ما دفع مغردون للإشارة إلى أصابع إماراتية وتمويل من أبوظبي.