ناصر الدويلة يجلط عيال زايد بحكم رسمي من محكمة الجنايات بالكويت ويصفع مخابرات أبوظبي

في صفعة قوية للنظام الإماراتي وممارساته العبثية برأ القضاء الكويتي المحامي والسياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة، من التهم المنسوبة له بشأن الإساءة لدولة الإمارات وحكامها على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشر حساب “أمن ومحاكم” على تويتر تغريدة رصدتها (وطن)، كشف فيها عن تبرئة محكمة الجنايات للدويلة من الإساءة لدولة الامارات.

محكمة الجنايات: براءة المحامي ناصر الدويلة من الإساءة لدولة #الامارات pic.twitter.com/t6VbcGdyqG — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 11, 2020

وقال الدويلة في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، “أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار فيصل الحربي، حكمها في القضية المرفوعة بناء على شكوى النائب العام الإماراتي ضدي، وقد قضت المحكمة لي بالبراءة من تهمة الإساءة لدولة الإمارات الشقيقة ولله الحمد والفضل والمنة”.

وأضاف الدويلة: “الشعب الكويتي لا يحمل الحقد ولا الضغينة لأحد، ونحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لأشقائنا في الخليج وللأمة العربية والإسلامية ولجميع الشعوب الصديقة، ومع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري والسياسي وتقدير المصالح؛ فنحن شعب حي يتفاعل مع الأحداث في حدود القانون والدستور”.

الشعب الكويتي لا يحمل الحقد و لا الضغينه لأحد و نحن في الكويت نكن كل المودة الصادقة لاشقاءنا في الخليج و للامه العربيه و الاسلاميه و لجميع الشعوب الصديقه و مع ذلك فلنا كل الحق في الاختلاف الفكري و السياسي و تقدير المصالح فنحن شعب حي يتفاعل مع الاحداث في حدود القانون و الدستور — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) February 11, 2020

يشار إلى أنه قبل عدة أشهر قامت النيابة العامة في الكويت باستدعاء السياسي ناصر الدويلة، للتحقيق معه في تهمة إساءته للإمارات، بناء على شكوى الأخيرة ضده.

واتخذ هذا الإجراء بحق الدويلة حينها بسبب تغريدات سابقة له، وُصفت بالمسيئة، وتم الإفراج عنه آنذاك بكفالة مالية.

وأصل القضية يعود لعام 2014 بناء على تغريدات للدويلة حينها قال عنها إنها جاءت ردا على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه.