“شاهد” قطر تُحرج نظام السيسي بأخلاق الكبار وهكذا تم استقبال لاعبي الزمالك في مطار الدوحة

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر استقبالا حافلا لجماهير نادي الزمالك في مطار الدوحة، عقب وصولهم قطر استعدادا لخوض مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقي.

ويظهر المقطع المتداول عدد من جماهير الزمالك التى تواجدت بأعداد كبيرة فى المطار لاستقبال بعثة الزمالك الذي يستعد لمباراة الترجي بالسوبر الإفريقي والمقرر إقامتها مساء، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى.

اهلا" وسهلا" بنادي #الزمالك في قطر

واهلا" وسهلا" بمشجعيه

قطر تفصل الرياضه عن السياسه

اهلا" بالجميع في دوحة الجميع

ولا..عزاء لمشيطينين المواقف القطريه pic.twitter.com/WsSFjDo8EG — بوغانم (@hassanalishaq37) February 11, 2020

وحملت الجماهير التي ظهرت بالمطار لافتات وبلالين حملت اسم وعلم الزمالك ورددت هتافات الأبيض لتحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب الأفريقى.

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الى الصعلوق مرتضى منصور

هاهو فريق الزمالك يصل إلى الدوحة

ويتم استقبالهم من مشجعيهم بالمطار

ولم يتعرض احد لهم بسوء

تلك هي #قطر

وهذه أخلاقنا يا صعلوك نكرم الضيف

حتى لو اختلفنا معه ونحن لا نخلط

الرياضة بالسياسة

مت قهرا ✋ pic.twitter.com/nROjS4UMOh — كعبة المضيوم (@k_almadum1950) February 11, 2020

واشاد العديد من النشطاء بالموقف القطري مؤكدين أن قطر تفصل تماما بين الرياضة والمواقف السياسية، ولم تؤثر الأزمة الخليجية ومشاركة مصر في الحصار الجائر ضدها على معاملتها للفريق المصري.

وكانت بعثة الزمالك وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى قطر لخوض مباراة الترجى، من خلال رحلة “ترانزيت” عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية “الدوحة”.