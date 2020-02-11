حددت سعر البيع عند هذا الرقم.. قطر تتحول إلى التسعير الآجل لمبيعات النفط الخام

قال مصدران تجاريان إن قطر تحولت إلى التسعير الآجل لمبيعاتها طويلة الأجل من الخام بدءا بتحميلات شحنات مارس/ آذار، لتنسجم أسعارها مع منتجي الشرق الأوسط الآخرين.

وقال المصدران، اليوم الثلاثاء، إن قطر حددت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس/ آذار من الخام البري عند 2.40 دولار للبرميل فوق المتوسط الشهري لأسعار عمان ودبي المعروضة من بلاتس، بحسب رويترز.

وأضاف المصدران أن سعر الخام البحري في مارس آذار تحدد بعلاوة 2.10 دولار للبرميل.

Qatar Petroleum announces a change in the pricing methodology for Qatar Marine and Qatar Land crude grades starting February 2020 #QP #QatarPetroleum #Qatarhttps://t.co/I14PivYOb4 pic.twitter.com/jskml9WCLL — Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) December 24, 2019

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، بداية الشهر الجاري أن شركة “قطر للبترول” خفضت أسعار خاميها البحري والبري أكثر من واحد في المئة في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول.

وقلصت الشركة سعر الخام البري 1.7 في المئة والبحري 1.2 في المئة.

وأعلنت شركة “قطر للبترول”، نهاية شهر ديسمبر الماضي، اعتزامها تغيير منهجية تسعير نفطي قطر البري وقطر البحري، اللذين تسوقهما، من تسعير بأثر رجعي إلى تسعير مسبق، اعتباراً من فبراير/ شباط 2020.

ووفقا لموقع الشركة القطرية، ستعتمد منهجية التسعير الجديدة لنفطي قطر البري وقطر البحري على معدل مؤشرات أسعار النفط الإقليمية المعلنة والشفافة.

وأكدت “قطر للبترول” أن منهجية التسعير الجديدة ستعزز من القدرة التنافسية لنفطي قطر البري وقطر البحري، وستمنح المشترين الحاليين والجدد القدرة على المقارنة السعرية للنفط القطري مع أسعار النفط الخام الإقليمية الأخرى.

ويستخدم مصدرو النفط في الشرق الأوسط التسعير المسبق، وعادة يباع نفط المنطقة بأسعار آجلة لشهرين قادمين.