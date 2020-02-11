فيروس كورونا .. “شاهد” صحفي صيني اختفى عن وجه الأرض بعدما نشر هذا الفيديو “الخطير”

ذكرت تقارير إخبارية أن صحفياً صينياً اختفى بعدما كشف عن خطورة الوضع في مدينة ووهان الصينية التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس كورونا وقلة الإمكانات الطبية لمواجهته .

وظهر الصحفي “شين كوشي” في فيديو صوره بنفسه، وهو يقول إن المعدات الطبية من أقنعة وملابس وإمدادات لا تكفي.

وقال “كوشي” إنه علم أنّ مدينة “تيانجين” أرسلت الى “ووهان” عشرة آلاف من معدات الفحص، لكنّ “ووهان” وحدها تضم عشرة ملايين شخص. مضيفاً أن المعدات وزعت على جميع المستشفيات ما يعني أن كل مستشفى حصل على عدد قليل جداً من المعدات.

وتابع أنه في جميع المستشفيات التي زارها أخبروه بعدم وجود أسرّة كافية للمرضى ولهذا السبب قاموا ببناء المستشفى الجديد في غضون أيام قليلة.

وأكد الصحفي الصيني أن الوضع لا يزال خطيرا للغاية وتوجد مشاكل كثيرة تحتاج الى حلول .

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 شخص، والمصابين إلى 42 ألفا و638 شخصا.