“شاهد” فيديو من داخل مجلس الشورى يقلب سلطنة عُمان وانتقادات واسعة لممثل ولاية السيب على الأخطاء الفادحة

طالت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان عضو مجلس الشورى عن ولاية السيب قاسم بن مرهون العامري، بعد تداول كلمة مصورة له تحت قبة المجلس بجلسة تأبين السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وانهالت الانتقادات على “العامري” بسبب سقوطه في أخطاء لغوية فادحة ونطقه لآيات قرآنية بشكل غير صحيح، في مشهد لا يليق بعضو مجلس شورى ومثل للشعب، حسب وصفهم.
الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي انتقد كلمة ممثل ولاية السيب بشدة، وعلق:”أتمنى على لجنة انتخابات مجلس الشورى اشتراط حصول المترشح على شهادة جامعية”
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “فمن المعيب جدا أن يكون عضو المجلس لا يعرف القراءة ويلحن في آيات الكتاب العزيز، ماذا سنقول لجدنا الخليل بن أحمد وابن دريد، أرجو من مجلس الشورى الطلب من هذا العضو دخول دورة في القراءة أو إسقاط عضويته فورا”
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بينما نشر الإعلامي عادل الكاسبي المقطع وعلق عليه بأسلوب ساخر:”سعادتك يعجز لساني عن وصف هذه الكلمة العظيمة منكم ، فشكرا لكم وإلى الأمام”
وكتبت الأكاديمية العمانية وباحثة الدكتوراة سهاد البوسعيدي:”آية قرآنية تتلى في الصلاة وتلفظ غلط . كارثة هذه امام مجتمع . وأين في كلام الله .”
آخرون رفضوا هذه الانتقادات الحادة لـ العامري، معتبرين أن عضو مجلس الشورى ليس مهما أن يكون لا يعرف القراءة المهم أن يتحمل المسؤولية بامانة ويسعى لتحقيق ما لا يستطيعه اصحاب الشهادات العليا، حسب وصفهم متسائلين:”فكم من اصحاب الشهادات والكفاءات وجودهم من عدمه في المجلس”
الرأي الذي اتفق معه عضو مجلس الشورى السابق إسحاق بن سالم السيابي وكتب:”الشهادة الدراسية ليست معيارا في بعض المجتمعات، هناك معايير اخرى منها الحكمة والخبرة والبصيرة والعلوم الأخرى.”
فريق ثالث اعتبر أن المشكلة ليست في العضو بل في طريقة الوصول للمجلس، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء تم ترشيحهم إما لتجمع قبلي أو لأنه مساهم في بعض الأعمال المجتمعية وليس عن طريق الكفاءة.
يشار إلى أن عضو مجلس الشورى عن ولاية السيب قاسم بن مرهون العامري ، يتولى أيضا منصب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس
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قاسم بن مرهون العامري ، يتولى أيضا منصب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس ليش ماتعطوة كمان رئاسة لجنة التعليم العالي والمبتعثين ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه!!!!