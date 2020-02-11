“شاهد” فيديو من داخل مجلس الشورى يقلب سلطنة عُمان وانتقادات واسعة لممثل ولاية السيب على الأخطاء الفادحة

طالت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان عضو مجلس الشورى عن ولاية السيب قاسم بن مرهون العامري، بعد تداول كلمة مصورة له تحت قبة المجلس بجلسة تأبين السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وانهالت الانتقادات على “العامري” بسبب سقوطه في أخطاء لغوية فادحة ونطقه لآيات قرآنية بشكل غير صحيح، في مشهد لا يليق بعضو مجلس شورى ومثل للشعب، حسب وصفهم.

عضو مجلس الشورى لولاية السيب !!!! pic.twitter.com/12v7pAGGUm — Mundher Alhinai (@MundherZayid) February 11, 2020

الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي انتقد كلمة ممثل ولاية السيب بشدة، وعلق:”أتمنى على لجنة انتخابات مجلس الشورى اشتراط حصول المترشح على شهادة جامعية”

أتمنى على لجنة انتخابات مجلس الشورى اشتراط حصول المترشح على شهادة جامعية فمن المعيب جدا أن يكون عضو المجلس لا يعرف القراءة ويلحن في آيات الكتاب العزيز، ماذا سنقول لجدنا الخليل بن أحمد وابن دريد، أرجو من @ShuraCouncil_OM الطلب من هذا العضو دخول دورة في القراءة أو إسقاط عضويته فورا — زكريا المحرمي (@almuharrmi) February 11, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن): “فمن المعيب جدا أن يكون عضو المجلس لا يعرف القراءة ويلحن في آيات الكتاب العزيز، ماذا سنقول لجدنا الخليل بن أحمد وابن دريد، أرجو من مجلس الشورى الطلب من هذا العضو دخول دورة في القراءة أو إسقاط عضويته فورا”

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بينما نشر الإعلامي عادل الكاسبي المقطع وعلق عليه بأسلوب ساخر:”سعادتك يعجز لساني عن وصف هذه الكلمة العظيمة منكم ، فشكرا لكم وإلى الأمام”

سعادتك يعجز لساني عن وصف هذه الكلمة العظيمة منكم ، فشكرا لكم وإلى الأمام . pic.twitter.com/PwrGH4Dxle — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) February 11, 2020

وكتبت الأكاديمية العمانية وباحثة الدكتوراة سهاد البوسعيدي:”آية قرآنية تتلى في الصلاة وتلفظ غلط . كارثة هذه امام مجتمع . وأين في كلام الله .”

آية قرآنية تتلى في الصلاة وتلفظ غلط . كارثة هذه

امام مجتمع . وأين في كلام الله . — السهاد البوسعيدي (@alsuhaad) February 11, 2020

آخرون رفضوا هذه الانتقادات الحادة لـ العامري، معتبرين أن عضو مجلس الشورى ليس مهما أن يكون لا يعرف القراءة المهم أن يتحمل المسؤولية بامانة ويسعى لتحقيق ما لا يستطيعه اصحاب الشهادات العليا، حسب وصفهم متسائلين:”فكم من اصحاب الشهادات والكفاءات وجودهم من عدمه في المجلس”

ليس مهما أن يكون عضو مجلس الشورى لا يعرف القراءة



المهم أن يتحمل المسؤولية بامانة ويسعى لتحقيق ما لا يستطيعه اصحاب الشهادات العلياء



فكم من اصحاب الشهادات والكفاءات وجودهم من عدمه في المجلس — محسن الشرياني ⁦⁦🇴🇲 (@shiriyani) February 10, 2020

الرأي الذي اتفق معه عضو مجلس الشورى السابق إسحاق بن سالم السيابي وكتب:”الشهادة الدراسية ليست معيارا في بعض المجتمعات، هناك معايير اخرى منها الحكمة والخبرة والبصيرة والعلوم الأخرى.”

عذرآ لا اتفق معك اخي الأكرم والمحب،الشهادة الدراسية ليست معيار في بعض المجتمعات .. هناك معايير اخرى منها الحكمة والخبرة والبصيرة والعلوم الأخرى.ولعل الرابط المرفق ادناه رسالة كبيرة و واضحة تنطبق على المجتمع العماني وما شابهه .

دمت بمحبة.. #اسحاق_السيابيhttps://t.co/u8ExP0g2eA — اسحاق بن سالم السيابي(حساب شخصي) (@ishaqsiabi) February 11, 2020

فريق ثالث اعتبر أن المشكلة ليست في العضو بل في طريقة الوصول للمجلس، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء تم ترشيحهم إما لتجمع قبلي أو لأنه مساهم في بعض الأعمال المجتمعية وليس عن طريق الكفاءة.

المشكلة ليست في عضو المجلس المشكلة في طريقة الوصول الى المجلس …

" عزيزي الناخب صوتك امانة " — SALIM AL JABRI (@omansmh) February 11, 2020

العيب على من قام بترشيحه ويعلم ان هذا العضو سيكون امام الجمهور ويعكس مجتمعه ولا يعرف القراءة

بعض الأعضاء تم ترشيحهم اما لتجمع قبلي او لانه مساهم في بعض الأعمال المجتمعيه فالعضو دوره رقابي وتشريعي وينبغي علينا ان نعي ذلك فاقد الشيء لا يعطيه — يوسف بن علي بني سعد (@BaniYousuf) February 11, 2020

يشار إلى أن عضو مجلس الشورى عن ولاية السيب قاسم بن مرهون العامري ، يتولى أيضا منصب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس

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