فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين

View this post on Instagram

‏صاحب الجلالة السلطان ⁧‫#هيثم_بن_طارق‬⁩ المعظم حفظه الله ورعاه يقف بيتناول القهوة على الطريق من المواطنه :عائشة السيابيه بعد أن طلبت منه ذلك اثناء رجوعه من ولاية ⁧‫#منح‬⁩ متوجها إلى ⁧‫#مسقط‬⁩ العامره