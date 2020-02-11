فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين

تداول ناشطون عُمانيون مقطع فيديو يُظهر توقف موكب السلطان هيثم بن طارق‬ اثناء عودته من ولاية منح‬ إلى العاصمة مسقط.



وتباينت الأسباب التي أوردتها حسابات ومغرّدون عُمانيون لتوقف الموكب.

فبينما قال بعضهم إنّ السبب يعود لقيام مواطنة عُمانية بالطلب من السلطان هيثم بن طارق لتناول القهوة على الطريق، قال آخرون إن السبب هو للإطلاع على سير إكمال جامعه نزوى.



وتوجه السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء إلى محافظة الداخلية، وتحديدًا إلى ولاية منح التي يوجد بها حصن الشموخ، وهو حصن دأب السلطان الراحل قابوس بن سعيد على زيارته، واستقبال الضيوف فيه، بين الفينة والأخرى، منذ افتتاحه في 26 أكتوبر عام 2000م.