شيخة قطرية تسخر من الإمارات بعدما استعادت خدمات البريد إلى قطر.. فما قصة مربط الفرس؟!

سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من القرار الذي اتخذته الإمارات، باستعادة خدمات البريد إلى قطر، والتي كانت مجمدة منذ أكثر من عامين بعد الحصار الذي قادته ابوظبي والرياض بمشاركة المنامة والقاهرة ضد الدوحة، بعد اجتماع إقليمي حضرته كلتا الدولتين الخليجيتين ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، صورة من احدى الوكالات الاماراتية، تنبه عملائها بأنه أصبح بإمكانهم إرسال جميع الطلبيات الخاصة بالشماغ والغترة من دبي إلى الدوحة مباشرة عبر البريد السريع، دون الحاجة إلى عنوان في سلطنة عمان أو الكويت كما جرت العادة.!

السؤال الأهم:

من "عديم الكرامة" اللي بيطلب منكم بعد الغدر والحقد والغل اللي أظهرتوه لنا أمام العالم؟

من اللي لازال يثق فيكم بعد الغدر والخيانة؟

هنا مربط الفرس . . pic.twitter.com/8FbVRdAVhN — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 10, 2020

وهنا علقت الشيخة مريم ساخرة (السؤال الأهم: من “عديم الكرامة” اللي بيطلب منكم بعد الغدر والحقد والغل اللي أظهرتوه لنا أمام العالم؟ من اللي لازال يثق فيكم بعد الغدر والخيانة؟ هنا مربط الفرس . “.

وزادت الشيخة القطرية بالقول #لا_لبضائع_الامارات

هذا وقال الاتحاد البريدي العالمي، التابع للأمم المتحدة، على منصة تويتر إن بريد الإمارات استضاف اجتماعاً إقليمياً في الأسبوع الماضي ضمَّ مسؤولين من الإمارات العربية، وقطر، ودول عربية أخرى.

ولم يكشف عن مزيدٍ من التفاصيل، فيما لم تستجب هيئة البريد في الإمارات أو قطر للتعليق مباشرةً على طلبات التعليق المُرسَلة على البريد الإلكتروني.

ويشار إلى إن بريد الإمارات أوقف الخدمات في يونيو من عام 2017، بعد أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسفر مع قطر، واتهموها بتمويل الجماعات الإسلامية ودعم إيران، وهو ما أنكرته الحكومة في الدوحة.

وعندما استفسرت وكالة بلومبرغ في أحد مكاتب البريد الإماراتية في الإمارات عن إرسال طرد إلى قطر الإثنين 10 فبراير، قال أحد العاملين إن الخدمة متاحة منذ يوم الأحد.

وصدر تعميمٌ داخلي بتاريخ 6 فبراير من بريد الإمارات، اطلعت عليه بلومبرغ، يتضمن عودة الإرسال من الإمارات ابتداءً 9 فبراير مستنداً إلى ضرورة العمل والطلب على الخدمة.