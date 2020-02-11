“شاهد” ما فعله شاب وفتاة بملابس غير محتشمة داخل مسجد بسلطنة عمان يُشعل غضب العُمانيين

أثار قيام شاب وفتاة بملابس غير محتشمة بتصوير مشاهد على أنغام موسيقية داخل أحد المساجد التاريخية في سلطنة عمان جدلاً واسعاً بين العُمانيين في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو شاب وفتاة لم يتم التعرّف على هويتهما أو جنسيتهما وهما يؤديان حركات معينة على أنغام موسيقية في مسجد الشرع ببلدة تنوف بولاية نزوى بسلطنة عمان .

ويظهر في إحدى مشاهد الفيديو مواطن عُماني يرتدي الزي التقليدي .

واعتبر المغرّد العُماني سعيد الشامسي ما حدث “إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي”.

هذه إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي #مسجد_الشرع ببلدة تنوف في نزوى هل تعلمون ان في هذا المسجد سنة ١٣٣١ هجري تم مبايعة سالم بن راشد الخروصي إماما لعمان. pic.twitter.com/npylPPOzcO — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) February 10, 2020

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً اسحاق بن سالم السيابي وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى التحقيق في الموضوع .

وأبدى الباحث السياسي العماني مصطفى الشاعر اسفه لعدم الاهتمام من قبل الجهات المختصة بالمعالم التاريخية في السلطنة.

للاسف معالمنا التاريخية لا تلقى الاهتمام المطلوب، في حين يصلنا الملايين لمشاهدة معالم عمان التاريخية لا نجد ذات الشغف اتجاهها من ابناء البلد انفسهم رغم انهم قد يسافرون لمشاهدة ما هو اقل منها، نحتاج الى ترويج واستثمار حقيقي لمثل هذه المعالم حتى لا تتكرر مثل هذه الإساءات بحقها. — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) February 10, 2020

وتابعت “وطن” جانباً من ردود وتعليقات المغردين العُمانيين الغاضبين على تصرف الشاب والفتاة .

ويش هالمسخره !!

هذه أماكن عباده وطهاره ولها مكانة خاصة في ذاكرة العمانيين وتاريخم وينبغي احترامها !! — Musallam Almatani (@AsheqOman2) February 10, 2020

وسل الحصون سل القلاع وهل غدت***نزوى لهن المرجع المتخيرا

بل سل مساجدها فهل ملئت بهم***والجامع المشهور سل والمنبرا



وأسفاه هل باتت مساجدنا هكذا — مسافر تحت الضلال (@x28CRtiR8rQ5ggt) February 10, 2020

اول شي عاقبوا بو دشداشه وطاقيه ،اقول كذا لاني ما متأكد اذا عماني او لا



لو عماني كان منعهم ومارضى يطلع في ذا المقطع السخيف المنحلّ ولا يهدف الى اي رساله وفي مكان تاريخي طاهر — تميم المخيني (@TamimMukhaini) February 10, 2020

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير إخوة الخير، مساء الخير أخي الكريم، مثل هذا التصرف في حال كون المعلم واضح المعالم، وإن كان تم ترميمه، وتقام فيه الصلوات؛ فهذا تصرف مرفوض، ويجب على السلطات معالجته؛ فلا أظن ببلادي مثل هذا؛ فهاهنا يطلب توضيح الفعل، — عبدالعزيز السعيدي (@aaa333id) February 10, 2020

كيف هذا يحصل في بلدنا؟!

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — العامرية (@vxG4FeaB8tGYzM5) February 11, 2020