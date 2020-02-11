ما فعله شاب وفتاة بملابس غير محتشمة داخل مسجد الشرع بسلطنة عمان يُشعل غضب العُمانيين
ما فعله شاب وفتاة بملابس غير محتشمة داخل مسجد الشرع بسلطنة عمان يُشعل غضب العُمانيين
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“شاهد” ما فعله شاب وفتاة بملابس غير محتشمة داخل مسجد بسلطنة عمان يُشعل غضب العُمانيين

كتب وطن
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أثار قيام شاب وفتاة بملابس غير محتشمة بتصوير مشاهد على أنغام موسيقية داخل أحد المساجد التاريخية في جدلاً واسعاً بين العُمانيين في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر في الفيديو شاب وفتاة لم يتم التعرّف على هويتهما أو جنسيتهما وهما يؤديان حركات معينة على أنغام موسيقية في ببلدة تنوف بولاية بسلطنة .

ويظهر في إحدى مشاهد الفيديو مواطن عُماني يرتدي الزي التقليدي .

واعتبر المغرّد العُماني سعيد الشامسي ما حدث “إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي”.

من جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً اسحاق بن سالم السيابي وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى التحقيق في الموضوع .

وأبدى الباحث السياسي العماني مصطفى الشاعر اسفه لعدم الاهتمام من قبل الجهات المختصة بالمعالم التاريخية في السلطنة.

وتابعت “وطن” جانباً من ردود وتعليقات المغردين العُمانيين الغاضبين على تصرف الشاب والفتاة .

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