إسقاط طائرة مروحية لنظام الأسد في محور النيرب بريف إدلب الشرقي
إسقاط طائرة مروحية لنظام الأسد في محور النيرب بريف إدلب الشرقي
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“شاهد” لحظة إسقاط مروحية لقوات نظام الأسد في إدلب وتحوّلها لكتلة من النار .. وفرحة عارمة

كتب وطن
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تمكنت أحد فصائل المعارضة السورية الثلاثاء من إسقاط طائرة مروحية لقوات نظام الأسد على محور بلدة في .

ونشر حساب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية على “تويتر” وفق ما تابعت “وطن” فيديو يُظهر إسقاط الطائرة الحربية.

ويُشاهد في الفيديو المتداول اشتعال النار في الطائرة وانبعاث سحابة دخانية كبيرة قبل سقوطها .

ولم يتسنَ معرفة مصير طاقم الطائرة .

كما نشرت حساب “حلب اليوم على “تويتر” وفق ما تابعت “وطن” فيديو آخر لإسقاط الطائرة، وفيه يٌشاهد بوضوح كيف تحولت الى كتلة من اللهب وسقطت، وسط فرحة عارمة من المواطنين الذي كانوا يشاهدون العملية.

يأتي ذلك، بينما اعرب الكرملين الروسي عن قلقه إزاء الوضع في إدلب وقال إنه يجب تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن .

واعتبر “الكرملين” هجمات المسلحين بإدلب “غير مقبولة” ويجب اعتراض أي نشاط ضد الجيش السوري أو المواقع الروسية.

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