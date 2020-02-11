“شاهد” لحظة إسقاط مروحية لقوات نظام الأسد في إدلب وتحوّلها لكتلة من النار .. وفرحة عارمة

تمكنت الجبهة الوطنية للتحرير أحد فصائل المعارضة السورية الثلاثاء من إسقاط طائرة مروحية لقوات نظام الأسد على محور بلدة النيرب في ريف إدلب .

ونشر حساب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية على “تويتر” وفق ما تابعت “وطن” فيديو يُظهر إسقاط الطائرة الحربية.

ويُشاهد في الفيديو المتداول اشتعال النار في الطائرة وانبعاث سحابة دخانية كبيرة قبل سقوطها .

ولم يتسنَ معرفة مصير طاقم الطائرة .

كما نشرت حساب “حلب اليوم على “تويتر” وفق ما تابعت “وطن” فيديو آخر لإسقاط الطائرة، وفيه يٌشاهد بوضوح كيف تحولت الى كتلة من اللهب وسقطت، وسط فرحة عارمة من المواطنين الذي كانوا يشاهدون العملية.

فيديو خاص لحلب اليوم يظهر لحظة إسقاط طائرة مروحية لقوات النظام بريف #إدلب pic.twitter.com/zhos3rAuk8 — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 11, 2020

يأتي ذلك، بينما اعرب الكرملين الروسي عن قلقه إزاء الوضع في إدلب وقال إنه يجب تنفيذ الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا.



واعتبر “الكرملين” هجمات المسلحين بإدلب “غير مقبولة” ويجب اعتراض أي نشاط ضد الجيش السوري أو المواقع الروسية.