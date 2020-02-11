“شاهد” طيار الملكية الأردنية سيف التل فعل بطائرته ما عجز عنه 20 طياراً بسبب العاصفة سيارا

احتفى نشطاء أردنيون بطيار إحدى طائرت الملكية الأردنية نجح في الهبوط على مدرج مطار هيثرو الشهير في العاصمة البريطانية لندن رغم سوء الأحوال الجوية.

ولم تتمكن عشرون طائرة أخرى لخطوط جوية مختلفة حول العالم من الهبوط في المطار بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت العاصفة سيارا وتجاوزت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة.

واضطرت تلك الطائرات إلى إعادة محاولة الهبوط على المدرج أكثر من مرة أو تم تحويلها لمطارات أخرى نتيجة العاصفة .

لكن قائد طائرة الملكية الأردنية الكابتن سيف التل نجح بالهبوط بطائرته “دريم لاينر 787” من أول مرة على مدرج مطار هيثرو ما أثار إعجاب الأردنيين وفخرهم بابن بلدهم.

جديرٌ بالذّكر أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح بسبب العاصفة سيارا التي ضربت بريطانيا وشمال قارة أوروبا.

وتسببت العاصفة بإلغاء مئات الرحلات الجوية واضطراب حركة القطارات وحرمان آلاف المنازل من التيار الكهربائي.

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