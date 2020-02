“شاهد” طيار الملكية الأردنية سيف التل فعل بطائرته ما عجز عنه 20 طياراً بسبب العاصفة سيارا

View this post on Instagram

أكثر من 20 طائرة لم تنجح بالهبوط في مطار هيثرو يوم أمس بلندن مما استدعى إعادة التجربة او تحويلها لمطارات أخرى نتيجة العاصفة سيارا التي تضرب أوروبا ولكن قائد الملكية الأردنية الكابتن سيف التل نجح بالهبوط بطائرته دريم لاينر 787 من اول مرة