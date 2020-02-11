طيار الملكية الأردنية سيف التل يهبط في مطار هيثرو رغم العاصفة سيارا
طيار الملكية الأردنية سيف التل يهبط في مطار هيثرو رغم العاصفة سيارا
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“شاهد” طيار الملكية الأردنية سيف التل فعل بطائرته ما عجز عنه 20 طياراً بسبب العاصفة سيارا

كتب وطن
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احتفى نشطاء أردنيون بطيار إحدى طائرت نجح في الهبوط على مدرج الشهير في العاصمة البريطانية لندن رغم سوء الأحوال الجوية.

ولم تتمكن عشرون طائرة أخرى لخطوط جوية مختلفة حول العالم من الهبوط في المطار بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت العاصفة سيارا وتجاوزت سرعتها 145 كيلومترا في الساعة.

واضطرت تلك الطائرات إلى إعادة محاولة الهبوط على المدرج أكثر من مرة أو تم تحويلها لمطارات أخرى نتيجة العاصفة .

لكن قائد طائرة الملكية الأردنية الكابتن نجح بالهبوط بطائرته “دريم لاينر 787” من أول مرة على مدرج مطار هيثرو ما أثار إعجاب الأردنيين وفخرهم بابن بلدهم.

جديرٌ بالذّكر أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح بسبب العاصفة سيارا التي ضربت بريطانيا وشمال قارة أوروبا.

وتسببت العاصفة بإلغاء مئات الرحلات الجوية واضطراب حركة القطارات وحرمان آلاف المنازل من التيار الكهربائي.

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